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СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023
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06:44 04.06.2023 (обновлено: 07:42 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/boepripasy-1876028913.html
СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ
СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ
Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем не обсуждал поставку Киеву боеприпасов, РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T06:44
2023-06-04T07:42
украина
южная корея
киев
жозеп боррель
евросоюз
владимир зеленский
юн сок ель
в мире
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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем не обсуждал поставку Киеву боеприпасов, о чем ранее заявил сам европейский чиновник, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство.Стороны встретились в субботу на полях саммита "Диалог Шангри-Ла", проходящего в Сингапуре. После переговоров Боррель написал в своем Twitter, что стороны якобы "разделили беспокойство касательно продолжающихся провокаций КНДР и обсудили необходимость Украины в боеприпасах". В ответ южнокорейское министерство обороны в воскресенье заявило, что утверждение Борреля "не является правдой", так как он не обсуждал с Ли Чжон Сопом эту тему."Сторона ЕС только в одностороннем порядке выразила позицию, что для улучшения ситуации в (конфликте – ред.) с Россией Украине необходима поддержка системами вооружений и другим, и боеприпасы являются одним из важных видов такой помощи. Так как поддержка Украины боеприпасами не являлась предметом обсуждений, больше (эта тема – ред.) в диалоге не поднималась", - пояснило министерство. На сегодняшний день Сеул все еще придерживается позиции о невозможности поставки Украине летальных вооружений.Пока что Южная Корея, помимо финансовой и гуманитарной помощи Киеву, официально продала в прошлом году 100 тысяч снарядов США, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. В этом году страны договорились о поставке еще 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, но с условием, что их не продадут, а сдадут в аренду. Это должно позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на боеприпасы и избежать их переправки Украине без согласия Севла. По итогам встречи с Владимиром Зеленским президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также пообещал помощь машинами скорой помощи и оборудованием для разминирования. Кроме того, глава государства получил от Зеленского список желаемых нелетальных вооружений, который обещал рассмотреть.Юн Сок Ёль ранее заявлял, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно придерживаться только гуманитарной или финансовой поддержки Киева. Тем самым он впервые допустил возможность военной помощи Украине.
https://ria.ru/20230131/vooruzheniya-1848685093.html
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южная корея
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украина, южная корея, киев, жозеп боррель, евросоюз, владимир зеленский, юн сок ель, в мире
Украина, Южная Корея, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, Владимир Зеленский, Юн Сок Ель, В мире
СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ

"Ренхап": министр обороны Южной Кореи Ли не обсуждал с Боррелем поддержку ВСУ боеприпасами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем не обсуждал поставку Киеву боеприпасов, о чем ранее заявил сам европейский чиновник, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство.
Стороны встретились в субботу на полях саммита "Диалог Шангри-Ла", проходящего в Сингапуре. После переговоров Боррель написал в своем Twitter, что стороны якобы "разделили беспокойство касательно продолжающихся провокаций КНДР и обсудили необходимость Украины в боеприпасах". В ответ южнокорейское министерство обороны в воскресенье заявило, что утверждение Борреля "не является правдой", так как он не обсуждал с Ли Чжон Сопом эту тему.
«
"Сторона ЕС только в одностороннем порядке выразила позицию, что для улучшения ситуации в (конфликте – ред.) с Россией Украине необходима поддержка системами вооружений и другим, и боеприпасы являются одним из важных видов такой помощи. Так как поддержка Украины боеприпасами не являлась предметом обсуждений, больше (эта тема – ред.) в диалоге не поднималась", - пояснило министерство.
На сегодняшний день Сеул все еще придерживается позиции о невозможности поставки Украине летальных вооружений.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт
31 января, 14:44
Пока что Южная Корея, помимо финансовой и гуманитарной помощи Киеву, официально продала в прошлом году 100 тысяч снарядов США, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. В этом году страны договорились о поставке еще 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, но с условием, что их не продадут, а сдадут в аренду. Это должно позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на боеприпасы и избежать их переправки Украине без согласия Севла.
По итогам встречи с Владимиром Зеленским президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также пообещал помощь машинами скорой помощи и оборудованием для разминирования. Кроме того, глава государства получил от Зеленского список желаемых нелетальных вооружений, который обещал рассмотреть.
Юн Сок Ёль ранее заявлял, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно придерживаться только гуманитарной или финансовой поддержки Киева. Тем самым он впервые допустил возможность военной помощи Украине.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз — АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Боррель рассказал, что ждет Украину без поддержки Запада
3 июня, 10:39
 
УкраинаЮжная КореяКиевЖозеп БоррельЕвросоюзВладимир ЗеленскийЮн Сок ЕльВ мире
 
 
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