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СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ

СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023

СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем не обсуждал поставку Киеву боеприпасов, РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T06:44

2023-06-04T06:44

2023-06-04T07:42

украина

южная корея

киев

жозеп боррель

евросоюз

владимир зеленский

юн сок ель

в мире

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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем не обсуждал поставку Киеву боеприпасов, о чем ранее заявил сам европейский чиновник, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство.Стороны встретились в субботу на полях саммита "Диалог Шангри-Ла", проходящего в Сингапуре. После переговоров Боррель написал в своем Twitter, что стороны якобы "разделили беспокойство касательно продолжающихся провокаций КНДР и обсудили необходимость Украины в боеприпасах". В ответ южнокорейское министерство обороны в воскресенье заявило, что утверждение Борреля "не является правдой", так как он не обсуждал с Ли Чжон Сопом эту тему."Сторона ЕС только в одностороннем порядке выразила позицию, что для улучшения ситуации в (конфликте – ред.) с Россией Украине необходима поддержка системами вооружений и другим, и боеприпасы являются одним из важных видов такой помощи. Так как поддержка Украины боеприпасами не являлась предметом обсуждений, больше (эта тема – ред.) в диалоге не поднималась", - пояснило министерство. На сегодняшний день Сеул все еще придерживается позиции о невозможности поставки Украине летальных вооружений.Пока что Южная Корея, помимо финансовой и гуманитарной помощи Киеву, официально продала в прошлом году 100 тысяч снарядов США, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. В этом году страны договорились о поставке еще 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, но с условием, что их не продадут, а сдадут в аренду. Это должно позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на боеприпасы и избежать их переправки Украине без согласия Севла. По итогам встречи с Владимиром Зеленским президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также пообещал помощь машинами скорой помощи и оборудованием для разминирования. Кроме того, глава государства получил от Зеленского список желаемых нелетальных вооружений, который обещал рассмотреть.Юн Сок Ёль ранее заявлял, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно придерживаться только гуманитарной или финансовой поддержки Киева. Тем самым он впервые допустил возможность военной помощи Украине.

https://ria.ru/20230131/vooruzheniya-1848685093.html

https://ria.ru/20230603/kapitulyatsiya-1875922285.html

украина

южная корея

киев

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украина, южная корея, киев, жозеп боррель, евросоюз, владимир зеленский, юн сок ель, в мире