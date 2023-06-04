https://ria.ru/20230604/boepripasy-1876028913.html
СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ
СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ
Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем не обсуждал поставку Киеву боеприпасов, РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T06:44
2023-06-04T06:44
2023-06-04T07:42
украина
южная корея
киев
жозеп боррель
евросоюз
владимир зеленский
юн сок ель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем не обсуждал поставку Киеву боеприпасов, о чем ранее заявил сам европейский чиновник, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство.Стороны встретились в субботу на полях саммита "Диалог Шангри-Ла", проходящего в Сингапуре. После переговоров Боррель написал в своем Twitter, что стороны якобы "разделили беспокойство касательно продолжающихся провокаций КНДР и обсудили необходимость Украины в боеприпасах". В ответ южнокорейское министерство обороны в воскресенье заявило, что утверждение Борреля "не является правдой", так как он не обсуждал с Ли Чжон Сопом эту тему."Сторона ЕС только в одностороннем порядке выразила позицию, что для улучшения ситуации в (конфликте – ред.) с Россией Украине необходима поддержка системами вооружений и другим, и боеприпасы являются одним из важных видов такой помощи. Так как поддержка Украины боеприпасами не являлась предметом обсуждений, больше (эта тема – ред.) в диалоге не поднималась", - пояснило министерство. На сегодняшний день Сеул все еще придерживается позиции о невозможности поставки Украине летальных вооружений.Пока что Южная Корея, помимо финансовой и гуманитарной помощи Киеву, официально продала в прошлом году 100 тысяч снарядов США, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. В этом году страны договорились о поставке еще 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, но с условием, что их не продадут, а сдадут в аренду. Это должно позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на боеприпасы и избежать их переправки Украине без согласия Севла. По итогам встречи с Владимиром Зеленским президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также пообещал помощь машинами скорой помощи и оборудованием для разминирования. Кроме того, глава государства получил от Зеленского список желаемых нелетальных вооружений, который обещал рассмотреть.Юн Сок Ёль ранее заявлял, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно придерживаться только гуманитарной или финансовой поддержки Киева. Тем самым он впервые допустил возможность военной помощи Украине.
https://ria.ru/20230131/vooruzheniya-1848685093.html
https://ria.ru/20230603/kapitulyatsiya-1875922285.html
украина
южная корея
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, южная корея, киев, жозеп боррель, евросоюз, владимир зеленский, юн сок ель, в мире
Украина, Южная Корея, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, Владимир Зеленский, Юн Сок Ель, В мире
СМИ: в Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ
"Ренхап": министр обороны Южной Кореи Ли не обсуждал с Боррелем поддержку ВСУ боеприпасами