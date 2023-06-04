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В Армении заявили, что членство в ОДКБ создает проблемы для страны - РИА Новости, 04.06.2023
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23:02 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/armeniya-1876130389.html
В Армении заявили, что членство в ОДКБ создает проблемы для страны
В Армении заявили, что членство в ОДКБ создает проблемы для страны - РИА Новости, 04.06.2023
В Армении заявили, что членство в ОДКБ создает проблемы для страны
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для нее... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T23:02
2023-06-04T23:02
армения
россия
ереван
армен григорян
никол пашинян
арарат мирзоян
одкб
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для нее "определенные проблемы", но они не ограничивают сотрудничество с другими странами. "На данный момент наше присутствие в ОДКБ, по большому счету, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами по укреплению нашего сотрудничества в сфере безопасности и будем продолжать эту работу", - сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении. Отвечая на вопрос, какую пользу ОДКБ приносит Армении, Григорян заявил, что найти какой-либо пример содействия с 2020 года сложно. "На Армению трижды нападали, и в итоге так называемый военный альянс предлагает миссию по установлению фактов в Армении. По крайней мере, это несерьезно", - отметил Григорян. В апреле премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. Перед этим глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Еревана шагов для проработки вопроса о миссии ОДКБ в Армении. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1874031097.html
https://ria.ru/20230522/armeniya-1873429770.html
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армения, россия, ереван, армен григорян, никол пашинян, арарат мирзоян, одкб
Армения, Россия, Ереван, Армен Григорян, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, ОДКБ
В Армении заявили, что членство в ОДКБ создает проблемы для страны

Секретарь Совбеза Армении Григорян видит определенные проблемы от членства страны в ОДКБ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для нее "определенные проблемы", но они не ограничивают сотрудничество с другими странами.
«
"На данный момент наше присутствие в ОДКБ, по большому счету, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами по укреплению нашего сотрудничества в сфере безопасности и будем продолжать эту работу", - сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.
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Отвечая на вопрос, какую пользу ОДКБ приносит Армении, Григорян заявил, что найти какой-либо пример содействия с 2020 года сложно. "На Армению трижды нападали, и в итоге так называемый военный альянс предлагает миссию по установлению фактов в Армении. По крайней мере, это несерьезно", - отметил Григорян.
В апреле премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. Перед этим глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Еревана шагов для проработки вопроса о миссии ОДКБ в Армении.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
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АрменияРоссияЕреванАрмен ГригорянНикол ПашинянАрарат МирзоянОДКБ
 
 
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