https://ria.ru/20230531/okhlobystin-1875277530.html
Охлобыстин поддержал Урганта и высмеял Галкина*
Охлобыстин поддержал Урганта и высмеял Галкина* - РИА Новости, 31.05.2023
Охлобыстин поддержал Урганта и высмеял Галкина*
Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью Metametrica поддержал телеведущего Ивана Урганта и высмеял юмориста Максима Галкина*. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:14
2023-05-31T13:14
2023-05-31T13:14
шоубиз
иван охлобыстин
иван ургант
максим галкин
знаменитости
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью Metametrica поддержал телеведущего Ивана Урганта и высмеял юмориста Максима Галкина*. "Ургант намного серьезнее Галкина*. Галкин* – это балаган. Не в плохом смысле этого слова. Знаете, есть такие переездные цирки. Там нужно выдувать огонь и доставать из шляпы кролика. А Ургант все же серьезный журналист, харизматичный парень", – высказался Охлобыстин. По мнению актера, телеведущего стоит вернуть на Первый канал. "Я бы его вернул на Первый канал. Его программа – точная копия американской. Он проявил себя лишь черным квадратиком. Может по дурости? Да, он не думает дальновидно. Но он не обижал кого-то, не катил бочку на Россию", – заключил режиссер.После начала спецоперации Иван Ургант осудил ее. После этого в СМИ появились сообщения о том, что ведущий переехал в Израиль. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.Последний выпуск шоу "Вечерний Ургант" вышел в феврале прошлого года. На Первом канале не объяснили, почему программа пропала из эфира.В апреле шоумен пообещал РИА Новости, что обязательно вернется на ТВ, но не уточнил когда. Позже он посетил вечеринку в честь 11-летия своей передачи. Это спровоцировало слухи о съемках новых выпусков "Вечернего Урганта". Но официальных заявлений пока не было.*Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230426/urgant-1867834834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван охлобыстин, иван ургант, максим галкин, знаменитости, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Иван Охлобыстин, Иван Ургант, Максим Галкин, Знаменитости, Первый канал (телеканал)
Охлобыстин поддержал Урганта и высмеял Галкина*
Охлобыстин поддержал Урганта, а Галкина* назвал балаганным артистом