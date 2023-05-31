Лучшие фото РИА Новости, май 2023 года

Блогер Карина Нигай на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.
Блогер Карина Нигай на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.
Цветение сакуры в петербургском саду Дружбы.
Бойцы "Группы Вагнера" после освобождения Артемовска водружают флаг подразделения на самой высокой точке города.
Бойцы "Группы Вагнера" после освобождения Артемовска водружают флаг подразделения на самой высокой точке города.
Всероссийская акция "Стена Памяти" в Музее Победы в Москве.
Всероссийская акция "Стена Памяти" в Музее Победы в Москве.
Парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участники фестиваля воздушных змеев "Пестрое небо" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
Участники фестиваля воздушных змеев "Пестрое небо" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
Сцена из спектакля "Гроза. Искушение" по мотивам пьесы Островского в Театре Гоголя в Москве.
Сцена из спектакля "Гроза. Искушение" по мотивам пьесы Островского в Театре Гоголя в Москве.
Девушки позируют на открытии мотосезона в Красноярске.
Девушки позируют на открытии мотосезона в Красноярске.
Участники ежегодного заплыва Petshop sup на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Участники ежегодного заплыва Petshop sup на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Участники массового восхождения на Бештау, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, разворачивают на горе георгиевскую ленту.
Участники массового восхождения на Бештау, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, разворачивают на горе георгиевскую ленту.
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Сердар Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Никол Пашинян во время рабочего завтрака глав государств — участников СНГ.
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Сердар Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Никол Пашинян во время рабочего завтрака глав государств — участников СНГ.
Софья Ковалева в спектакле "Воскресение" на сцене Театра Гоголя в Москве.
Софья Ковалева в спектакле "Воскресение" на сцене Театра Гоголя в Москве.
Участники Московского весеннего велофестиваля перед стартом.
Участники Московского весеннего велофестиваля перед стартом.
Жительница деревни Юлдус отгоняет коров с места происшествия после природного пожара в Курганской области.
Жительница деревни Юлдус отгоняет коров с места происшествия после природного пожара в Курганской области.
Посев рапса в крестьянском хозяйстве "Тритикум" в Омской области.
Посев рапса в крестьянском хозяйстве "Тритикум" в Омской области.
Торжественный прием в пионеры на Красной площади.
Торжественный прием в пионеры на Красной площади.
Собака породы миниатюрная американская овчарка участвует в соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес".
Собака породы миниатюрная американская овчарка участвует в соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес".
Дочь художника Василия Нестеренко Мария возле картины "Гусарская баллада" на выставке отца "Мы — русские, с нами Бог!" в Манеже.
Дочь художника Василия Нестеренко Мария возле картины "Гусарская баллада" на выставке отца "Мы — русские, с нами Бог!" в Манеже.
Самоходная артиллерийская установка "МСТА-С" на Херсонском направлении.
Самоходная артиллерийская установка "МСТА-С" на Херсонском направлении.
Кот на стуле в уличном кафе Стамбула.
Игроки "Зенита" едут по Санкт-Петербургу во время празднования победы в чемпионате России по футболу сезона-2022/2023 среди клубов Премьер-лиги.
Игроки "Зенита" едут по Санкт-Петербургу во время празднования победы в чемпионате России по футболу сезона-2022/2023 среди клубов Премьер-лиги.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса Партии справедливости и развития в Стамбуле в день второго тура выборов президента Турции.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса Партии справедливости и развития в Стамбуле в день второго тура выборов президента Турции.
Рынок Чорсу в Ташкенте.
Участница парада старинной техники в Верхней Пышме.
Участница парада старинной техники в Верхней Пышме.
Игроки "Динамо" с Кубком Суперлиги на церемонии награждения после победы в четвертом матче финала плей-офф по волейболу среди женских команд.
Игроки "Динамо" с Кубком Суперлиги на церемонии награждения после победы в четвертом матче финала плей-офф по волейболу среди женских команд.
Показательные выступления по армейскому рукопашному бою на военно-спортивном празднике, посвященном 320-летию Балтийского флота, в Калининграде.
Показательные выступления по армейскому рукопашному бою на военно-спортивном празднике, посвященном 320-летию Балтийского флота, в Калининграде.
Девушки и кошка на пешеходном бульваре имени Эсамбаева в центре Грозного.
Девушки и кошка на пешеходном бульваре имени Эсамбаева в центре Грозного.
Участница фестиваля BIKE Festival во Владивостоке, приуроченного к открытию мотосезона.
Участница фестиваля BIKE Festival во Владивостоке, приуроченного к открытию мотосезона.
Аргентинские танцоры Херман Корнехо и Хисела Галеасси в шоу "Дикое танго" на открытии основной программы XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова.
Аргентинские танцоры Херман Корнехо и Хисела Галеасси в шоу "Дикое танго" на открытии основной программы XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова.
Участницы Всероссийского фестиваля русского фольклора "Каравон-2023" в селе Никольское Лаишевского района Татарстана.
Участницы Всероссийского фестиваля русского фольклора "Каравон-2023" в селе Никольское Лаишевского района Татарстана.