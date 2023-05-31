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Лучшие фото РИА Новости, май 2023 года - РИА Новости, 31.05.2023
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11:00 31.05.2023 (обновлено: 15:29 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/foto-1875108407.html
Лучшие фото РИА Новости, май 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, май 2023 года - РИА Новости, 31.05.2023
Лучшие фото РИА Новости, май 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.05.2023
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фото
москва
блогер
санкт-петербург
чвк "вагнер"
артемовск
музей победы
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
москва
санкт-петербург
артемовск
республика татарстан (татарстан)
лаишевский район
грозный
калининград
стамбул
курганская область
красноярск
верхняя пышма
ташкент
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фото, фото, москва, блогер, санкт-петербург, чвк "вагнер", артемовск, музей победы, республика татарстан (татарстан), лаишевский район, фольклор, парад победы, грозный, калининград, динамо, царицыно (музей-заповедник), театр имени н. в. гоголя, владимир путин, никол пашинян, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, день победы, стамбул, лала крамаренко, курганская область, собаки, красноярск, мста-с, манеж, зенит, шереметьево, верхняя пышма, техника, художественная гимнастика, ташкент
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Лучшие фото РИА Новости, май 2023 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Блогер Карина Нигай на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Блогер Карина Нигай на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

Блогер Карина Нигай на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Цветение сакуры в петербургском саду Дружбы.

Люди фотографируются у цветущей сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Цветение сакуры в петербургском саду Дружбы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 35
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Бойцы "Группы Вагнера" после освобождения Артемовска водружают флаг подразделения на самой высокой точке города.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Бойцы "Группы Вагнера" после освобождения Артемовска водружают флаг подразделения на самой высокой точке города.

© РИА Новости / Иван Родионов
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3 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Всероссийская акция "Стена Памяти" в Музее Победы в Москве.

Старт всероссийской акции Стена Памяти в Музее Победы в Москве

Всероссийская акция "Стена Памяти" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

Парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 35
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля воздушных змеев "Пестрое небо" в московском музее-заповеднике "Царицыно".

Участники фестиваля воздушных змеев Пестрое небо на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

Участники фестиваля воздушных змеев "Пестрое небо" в московском музее-заповеднике "Царицыно".

© РИА Новости / Мария Девахина
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6 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сцена из спектакля "Гроза. Искушение" по мотивам пьесы Островского в Театре Гоголя в Москве.

Актрисы в сцене из спектакля Гроза. Искушение по мотивам пьесы Александра Островского в постановке режиссера - художественного руководителя театра Антона Яковлева в театре им. Н. В. Гоголя в Москве

Сцена из спектакля "Гроза. Искушение" по мотивам пьесы Островского в Театре Гоголя в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Девушки позируют на открытии мотосезона в Красноярске.

Девушки позируют на ежегодном празднике открытия мотосезона на острове Татышеве в Красноярске

Девушки позируют на открытии мотосезона в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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8 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Участники ежегодного заплыва Petshop sup на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Девушка на сапборде со своим питомцем участвует в ежегодном заплыве Petshop sup на Южном пруду Крестовского острова в Санкт-Петербурге

Участники ежегодного заплыва Petshop sup на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь Дня Победы в Москве.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 35
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Участники массового восхождения на Бештау, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, разворачивают на горе георгиевскую ленту.

Участники массового восхождения на гору Бештау, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, развернули георгиевскую ленту

Участники массового восхождения на Бештау, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, разворачивают на горе георгиевскую ленту.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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11 из 35
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Сердар Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Никол Пашинян во время рабочего завтрака глав государств — участников СНГ.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время рабочего завтрака глав государств-участников СНГ

Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Сердар Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Никол Пашинян во время рабочего завтрака глав государств — участников СНГ.

© POOL
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12 из 35
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТанцующая пара во время встречи ветеранов в Тирасполе на праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Танцующая пара во время встречи ветеранов в Тирасполе на праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Танцующая пара во время встречи ветеранов в Тирасполе на праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Артем Кулекин
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13 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Софья Ковалева в спектакле "Воскресение" на сцене Театра Гоголя в Москве.

Софья Ковалева в роли Мисси в сцене из спектакля Воскресение в постановке режиссера Павла Пархоменко в театре им. Н. В. Гоголя в Москве

Софья Ковалева в спектакле "Воскресение" на сцене Театра Гоголя в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 35
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Участники Московского весеннего велофестиваля перед стартом.

Участники Московского весеннего велофестиваля перед стартом на проспекте Академика Сахарова в Москве

Участники Московского весеннего велофестиваля перед стартом.

© РИА Новости / Мария Девахина
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15 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра.
Лала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра
Лала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 35
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Жительница деревни Юлдус отгоняет коров с места происшествия после природного пожара в Курганской области.

Жительница деревни Юлдус отгоняет коров от места происшествия после природного пожара в Курганской области. Ранее МЧС информировало также об эвакуации жителей из деревни Кодское Курганской области

Жительница деревни Юлдус отгоняет коров с места происшествия после природного пожара в Курганской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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17 из 35
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Посев рапса в крестьянском хозяйстве "Тритикум" в Омской области.

Посев рапса в Крестьянском хозяйстве Тритикум в Черлакском районе Омской области

Посев рапса в крестьянском хозяйстве "Тритикум" в Омской области.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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18 из 35
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Торжественный прием в пионеры на Красной площади.

Школьники на церемонии торжественного приема в пионеры на Красной площади в Москве

Торжественный прием в пионеры на Красной площади.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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19 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Собака породы миниатюрная американская овчарка участвует в соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес".

Собака породы миниатюрная американская овчарка участвует в ежегодных соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта Летающий пёс на острове Татышев в Красноярске

Собака породы миниатюрная американская овчарка участвует в соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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20 из 35
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Дочь художника Василия Нестеренко Мария возле картины "Гусарская баллада" на выставке отца "Мы — русские, с нами Бог!" в Манеже.

Дочь художника Василия Нестеренко Мария возле картины Гусарская баллада, представленной на выставке ее отца В. Нестеренко Мы - русские, с нами Бог! в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Дочь художника Василия Нестеренко Мария возле картины "Гусарская баллада" на выставке отца "Мы — русские, с нами Бог!" в Манеже.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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21 из 35
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Самоходная артиллерийская установка "МСТА-С" на Херсонском направлении.

Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении

Самоходная артиллерийская установка "МСТА-С" на Херсонском направлении.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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22 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Кот на стуле в уличном кафе Стамбула.

Уличный кот лежит на стуле в уличном кафе на одной из улиц в Стамбуле

Кот на стуле в уличном кафе Стамбула.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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23 из 35
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Игроки "Зенита" едут по Санкт-Петербургу во время празднования победы в чемпионате России по футболу сезона-2022/2023 среди клубов Премьер-лиги.

Спортсмены футбольного клуба Зенит едут на автобусе по Санкт-Петербургу во время празднования победы в чемпионате России по футболу сезона 2022/2023 среди клубов Премьер-лиги

Игроки "Зенита" едут по Санкт-Петербургу во время празднования победы в чемпионате России по футболу сезона-2022/2023 среди клубов Премьер-лиги.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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24 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Пассажиры в аэропорту Шереметьево.

Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина

Пассажиры в аэропорту Шереметьево.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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25 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса Партии справедливости и развития в Стамбуле в день второго тура выборов президента Турции.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса Партии справедливости и развития в Стамбуле в день второго тура выборов президента Турции.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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26 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Рынок Чорсу в Ташкенте.

Мужчины на рынке Чорсу в Ташкенте

Рынок Чорсу в Ташкенте.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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27 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыступление спортсменок на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра.
Выступление спортсменок на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра
Выступление спортсменок на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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28 из 35
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Участница парада старинной техники в Верхней Пышме.

Парад ретро-техники в Пышме

Участница парада старинной техники в Верхней Пышме.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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29 из 35
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Игроки "Динамо" с Кубком Суперлиги на церемонии награждения после победы в четвертом матче финала плей-офф по волейболу среди женских команд.

Игроки ВК Динамо с Кубком Суперлиги на церемонии награждения после победы в четвертом матче финала плей-офф по волейболу среди женских команд Суперлиги между командами ВК Локомотив (Калининградская область) и ВК Динамо (Москва)

Игроки "Динамо" с Кубком Суперлиги на церемонии награждения после победы в четвертом матче финала плей-офф по волейболу среди женских команд.

© РИА Новости / Виталий Невар
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30 из 35
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Показательные выступления по армейскому рукопашному бою на военно-спортивном празднике, посвященном 320-летию Балтийского флота, в Калининграде.

Показательные выступления по армейскому рукопашному бою на Военно-спортивном празднике в честь 320-летия Балтийского флота в музее Мирового океана в Калининграде

Показательные выступления по армейскому рукопашному бою на военно-спортивном празднике, посвященном 320-летию Балтийского флота, в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
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31 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Девушки и кошка на пешеходном бульваре имени Эсамбаева в центре Грозного.

Девушки гладят кошку на пешеходном бульваре имени М. Эсамбаева в центре Грозного

Девушки и кошка на пешеходном бульваре имени Эсамбаева в центре Грозного.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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32 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участница фестиваля BIKE Festival во Владивостоке, приуроченного к открытию мотосезона.

Участница во время фестиваля BIKE Festival, приуроченного к открытию байкерского сезона, на набережной Цесаревича во Владивостоке

Участница фестиваля BIKE Festival во Владивостоке, приуроченного к открытию мотосезона.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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33 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Аргентинские танцоры Херман Корнехо и Хисела Галеасси в шоу "Дикое танго" на открытии основной программы XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова.

Аргентинские танцоры Херман Корнехо и Хисела Галеасси в сцене из танцевального шоу Дикое танго в постановке хореографа Хермана Корнехо на открытии основной программы XVI Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова на сцене Театра Моссовета

Аргентинские танцоры Херман Корнехо и Хисела Галеасси в шоу "Дикое танго" на открытии основной программы XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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34 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участницы Всероссийского фестиваля русского фольклора "Каравон-2023" в селе Никольское Лаишевского района Татарстана.

Участницы Всероссийского фестиваля русского фольклора Каравон-2023 в селе Никольское Лаишевского района Республики Татарстан. На втором плане слева - церковь святителя Николая Чудотворца

Участницы Всероссийского фестиваля русского фольклора "Каравон-2023" в селе Никольское Лаишевского района Татарстана.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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ФотоМоскваБлогерСанкт-ПетербургЧВК "Вагнер"АртемовскМузей ПобедыРеспублика Татарстан (Татарстан)Лаишевский районФольклорПарад ПобедыГрозныйКалининградДинамоЦарицыно (музей-заповедник)Театр имени Н. В. ГоголяВладимир ПутинНикол ПашинянКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевДень ПобедыСтамбулЛала КрамаренкоКурганская областьСобакиКрасноярскМста-СМанежЗенитШереметьевоВерхняя ПышмаТехникаХудожественная гимнастикаТашкент
 
 
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