https://ria.ru/20230530/milliardery-1875026626.html

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров - РИА Новости, 30.05.2023

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes назвал 49 детей российских миллиардеров из 20 семей, наследство каждого из которых оценивается минимум в 2,5 миллиарда долларов, возглавил список... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:54

2023-05-30T11:54

2023-05-30T18:14

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журнал Forbes назвал 49 детей российских миллиардеров из 20 семей, наследство каждого из которых оценивается минимум в 2,5 миллиарда долларов, возглавил список сын основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. "По оценкам Forbes, на 10 марта 2023 года в России насчитывалось 110 миллиардеров с совокупным состоянием 505 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом почти 1,5 миллиарда долларов. В нашем списке представлено 20 из 110 семей, где на каждого наследника приходится не менее 2,5 миллиарда долларов. В этих семьях всего 49 детей, совокупное состояние их родителей — 244 миллиарда долларов", — сообщает издание. Возглавил список Юсуф Алекперов (20,5 миллиарда долларов), единственный сын основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын основателя "Еврохима", крупнейшего в России производителя удобрений, и угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко (по 12,6 миллиарда на каждого). Замыкают тройку лидеров сын и дочь совладельца "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона (по 10,8 миллиарда). Помимо них, в десятку самых богатых наследников по версии Forbes вошли дети владельца НЛМК Владимира Лисина (доля одного ребенка 7,35 миллиарда долларов), сын основателя УГМК Искандера Махмудова (7,3 миллиарда), дети Геннадия Тимченко, совладельца компаний "Новатэк" и "Сибур", с долей одного ребенка в 6,2 миллиарда, дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (доля на ребенка — 5,75 миллиарда), дочери основного бенефициара ММК — председателя совета директоров Виктора Рашникова (5,1 миллиарда), дети основателя "Фосагро" Андрея Гурьева (4,85 миллиарда) и единственная дочь бывшего гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына (4,3 миллиарда). В рейтинг также вошли дети сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова (3,5 миллиарда долларов), дочь и сын основного владельца "Реновы" Виктора Вексельберга (3,4 миллиарда), дети главы "Норникеля" Владимира Потанина (3,4 миллиарда), дочь основателя сети магазинов "Магнит" Сергея Галицкого (3,2 миллиарда), дочери экс-владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева (3,2 миллиарда), дочь Владимира Литвиненко — ректора Горного университета и научного руководителя (3,1 миллиарда), дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова (три миллиарда), сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука (2,7 миллиарда) и сын совладельца Evraz Александра Фролова (2,7 миллиарда). Завершают список дети сооснователя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана с долей одного ребенка в 2,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230421/milliarder-1866782237.html

https://ria.ru/20221117/sovfed-1832124243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, forbes, бизнес