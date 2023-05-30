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Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу - РИА Новости, 30.05.2023
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Шоубиз
 
03:42 30.05.2023 (обновлено: 03:46 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kirkorov-1874889085.html
Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу
Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу - РИА Новости, 30.05.2023
Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу
Эстрадный певец Филипп Киркоров показал кадры из клиники и рассказал о будущей пластической операции. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T03:42
2023-05-30T03:46
шоубиз
филипп киркоров
знаменитости
пластическая хирургия
музыка
стиль
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Эстрадный певец Филипп Киркоров показал кадры из клиники и рассказал о будущей пластической операции."Куда я могу отправиться на ночь глядя? Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику", – поделился исполнитель.Его хирург Тимур Хайдаров пообещал, что преображение Киркорова станет сенсационным. Однако ни он, ни артист не раскрыли детали будущей пластической операции. Филипп Киркоров никогда не скрывал, что совершенствует внешность в клинике. В январе он признался, что сделал подтяжку лица и липосакцию. В марте музыкант перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы.По словам артиста, он решился на пластику ради своих зрителей и большого сольного концерта в Государственном Кремлевском дворце, состоявшегося в апреле. Однако не все слушатели положительно оценили преображение Киркорова. Некоторые призвали его стареть красиво и сравнили с вампиром.
https://ria.ru/20230412/kirkorov-1864725111.html
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филипп киркоров, знаменитости, пластическая хирургия, музыка, стиль
Шоубиз, Филипп Киркоров, Знаменитости, пластическая хирургия, Музыка, стиль
Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу

Киркоров показал в Сети кадры из клиники и рассказал о будущей пластической операции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Эстрадный певец Филипп Киркоров показал кадры из клиники и рассказал о будущей пластической операции.
© Филипп КиркоровФилипп Киркоров в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова
Филипп Киркоров в клинике пластической хирургии
© Филипп Киркоров
Филипп Киркоров в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова
«
"Куда я могу отправиться на ночь глядя? Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику", – поделился исполнитель.
Его хирург Тимур Хайдаров пообещал, что преображение Киркорова станет сенсационным. Однако ни он, ни артист не раскрыли детали будущей пластической операции.
Филипп Киркоров никогда не скрывал, что совершенствует внешность в клинике. В январе он признался, что сделал подтяжку лица и липосакцию. В марте музыкант перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы.
По словам артиста, он решился на пластику ради своих зрителей и большого сольного концерта в Государственном Кремлевском дворце, состоявшегося в апреле.
Однако не все слушатели положительно оценили преображение Киркорова. Некоторые призвали его стареть красиво и сравнили с вампиром.
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ШоубизФилипп КиркоровЗнаменитостипластическая хирургияМузыкастиль
 
 
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