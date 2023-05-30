https://ria.ru/20230530/kirkorov-1874889085.html

Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу

Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу - РИА Новости, 30.05.2023

Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу

Эстрадный певец Филипп Киркоров показал кадры из клиники и рассказал о будущей пластической операции. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T03:42

2023-05-30T03:42

2023-05-30T03:46

шоубиз

филипп киркоров

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пластическая хирургия

музыка

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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Эстрадный певец Филипп Киркоров показал кадры из клиники и рассказал о будущей пластической операции."Куда я могу отправиться на ночь глядя? Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику", – поделился исполнитель.Его хирург Тимур Хайдаров пообещал, что преображение Киркорова станет сенсационным. Однако ни он, ни артист не раскрыли детали будущей пластической операции. Филипп Киркоров никогда не скрывал, что совершенствует внешность в клинике. В январе он признался, что сделал подтяжку лица и липосакцию. В марте музыкант перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы.По словам артиста, он решился на пластику ради своих зрителей и большого сольного концерта в Государственном Кремлевском дворце, состоявшегося в апреле. Однако не все слушатели положительно оценили преображение Киркорова. Некоторые призвали его стареть красиво и сравнили с вампиром.

https://ria.ru/20230412/kirkorov-1864725111.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, знаменитости, пластическая хирургия, музыка, стиль