https://ria.ru/20230323/kirkorov-1859992379.html

Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после операции

Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после операции - РИА Новости, 23.03.2023

Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после операции

Певец Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после недавно перенесенной пластической операции. Об этом стало известно из соцсетей звездного хирурга... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:50

2023-03-23T12:50

2023-03-23T12:50

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после недавно перенесенной пластической операции. Об этом стало известно из соцсетей звездного хирурга Тимура Хайдарова, который поделился видео с артистом в своей соцсети. На кадрах артист медленно и с трудом передвигается по коридору и жалуется на боль. Несколько дней назад Народный артист России сделал "спортивное тело" с помощью хирургического вмешательства. Он перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы. На такие жертвы исполнитель хита "Цвет настроение синий" пошел ради большого сольного концерта в Государственном Кремлевском дворце, запланированного на конец апреля. Филипп Киркоров — один из немногих артистов, который не скрывает, что обращается к пластическим хирургам. Например, в январе "король" отечественной поп-эстрады рассказал, что сделал подтяжку лица и липосакцию — тоже при помощи Хайдарова.

https://ria.ru/20221108/kirkorov-1829922806.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, знаменитости, шоу-бизнес, государственный кремлевский дворец, звезды