https://ria.ru/20230323/kirkorov-1859992379.html
Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после операции
Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после операции - РИА Новости, 23.03.2023
Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после операции
Певец Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после недавно перенесенной пластической операции. Об этом стало известно из соцсетей звездного хирурга... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:50
2023-03-23T12:50
2023-03-23T12:50
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после недавно перенесенной пластической операции. Об этом стало известно из соцсетей звездного хирурга Тимура Хайдарова, который поделился видео с артистом в своей соцсети. На кадрах артист медленно и с трудом передвигается по коридору и жалуется на боль. Несколько дней назад Народный артист России сделал "спортивное тело" с помощью хирургического вмешательства. Он перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы. На такие жертвы исполнитель хита "Цвет настроение синий" пошел ради большого сольного концерта в Государственном Кремлевском дворце, запланированного на конец апреля. Филипп Киркоров — один из немногих артистов, который не скрывает, что обращается к пластическим хирургам. Например, в январе "король" отечественной поп-эстрады рассказал, что сделал подтяжку лица и липосакцию — тоже при помощи Хайдарова.
https://ria.ru/20221108/kirkorov-1829922806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, знаменитости, шоу-бизнес, государственный кремлевский дворец, звезды
Шоубиз, Филипп Киркоров, Знаменитости, Шоу-бизнес, Государственный Кремлевский дворец, звезды
Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после операции
Певец Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после пластической операции
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после недавно перенесенной пластической операции. Об этом стало известно из соцсетей звездного хирурга Тимура Хайдарова, который поделился видео с артистом в своей соцсети.
На кадрах артист медленно и с трудом передвигается по коридору и жалуется на боль.
«
"День третий, критический. Все болит. Но искусство требует жертв", – говорит Филипп Киркоров.
Несколько дней назад Народный артист России сделал "спортивное тело" с помощью хирургического вмешательства. Он перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы.
На такие жертвы исполнитель хита "Цвет настроение синий" пошел ради большого сольного концерта в Государственном Кремлевском дворце, запланированного на конец апреля.
Филипп Киркоров — один из немногих артистов, который не скрывает, что обращается к пластическим хирургам. Например, в январе "король" отечественной поп-эстрады рассказал
, что сделал подтяжку лица и липосакцию — тоже при помощи Хайдарова.
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