https://ria.ru/20230329/operatsiya-1861421791.html

"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции

"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции - РИА Новости, 29.03.2023

"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции

Внешность певца Филиппа Киркорова после пластической операции на груди и торсе вызвала негативную реакцию среди пользователей YouTube. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:16

2023-03-29T06:16

2023-03-29T06:16

шоубиз

филипп киркоров

филипп (король бельгии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Внешность певца Филиппа Киркорова после пластической операции на груди и торсе вызвала негативную реакцию среди пользователей YouTube."Да, стареть не хочется! Но стареть можно красиво, без маразма", — написала Ольга Потапова."Киркоров со светлыми глазами и длинными волосами стал похож на вампира из сказки!" — отметила Дина Богатырева."Огромный повод обратиться к психиатру", — заявил пользователь Л.В."Неужели они думают, что пластика спасает от старости, Господи, уродуют себя до ужаса", — посетовал юзер ING 06."Мозги не видны, но их отсутствие сразу заметно", — с иронией написала Елена Забродина."Избавьте от этого зоопарка..." — прокомментировала Лариса Грабевник."Филиппу срочно надо заменить стилиста!" — отметила Gretta Mergenova."Нужно вовремя уходить и не издеваться над собой и над зрителями! Все им мало", — предложила Ирина Фамилия."Не сходите, мужики ,с ума, не делайте эти дурацкие операции на лице. Упаси Вас Бог", — предупредила Светлана М.Ранее стало известно, что Филипп Киркоров сделал несколько пластических операций. Так, например, с помощью хирургического вмешательства артисту сделали "спортивное тело". В январе "король" отечественной поп-эстрады рассказал, что сделал подтяжку лица и липосакцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова.

https://ria.ru/20230217/kirkorov-1852491206.html

https://ria.ru/20210724/gazmanov-1742595183.html

https://ria.ru/20230323/kirkorov-1859992379.html

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филипп киркоров, филипп (король бельгии)