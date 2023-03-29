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"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции - РИА Новости, 29.03.2023
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Шоубиз
 
06:16 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/operatsiya-1861421791.html
"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции
"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции - РИА Новости, 29.03.2023
"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции
Внешность певца Филиппа Киркорова после пластической операции на груди и торсе вызвала негативную реакцию среди пользователей YouTube. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:16
2023-03-29T06:16
шоубиз
филипп киркоров
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Внешность певца Филиппа Киркорова после пластической операции на груди и торсе вызвала негативную реакцию среди пользователей YouTube."Да, стареть не хочется! Но стареть можно красиво, без маразма", — написала Ольга Потапова."Киркоров со светлыми глазами и длинными волосами стал похож на вампира из сказки!" — отметила Дина Богатырева."Огромный повод обратиться к психиатру", — заявил пользователь Л.В."Неужели они думают, что пластика спасает от старости, Господи, уродуют себя до ужаса", — посетовал юзер ING 06."Мозги не видны, но их отсутствие сразу заметно", — с иронией написала Елена Забродина."Избавьте от этого зоопарка..." — прокомментировала Лариса Грабевник."Филиппу срочно надо заменить стилиста!" — отметила Gretta Mergenova."Нужно вовремя уходить и не издеваться над собой и над зрителями! Все им мало", — предложила Ирина Фамилия."Не сходите, мужики ,с ума, не делайте эти дурацкие операции на лице. Упаси Вас Бог", — предупредила Светлана М.Ранее стало известно, что Филипп Киркоров сделал несколько пластических операций. Так, например, с помощью хирургического вмешательства артисту сделали "спортивное тело". В январе "король" отечественной поп-эстрады рассказал, что сделал подтяжку лица и липосакцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова.
https://ria.ru/20230217/kirkorov-1852491206.html
https://ria.ru/20210724/gazmanov-1742595183.html
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филипп киркоров, филипп (король бельгии)
Шоубиз, Филипп Киркоров, Филипп (король Бельгии)
"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции

Пользователи YouTube заявили о маразме после пластической операции Филиппа Киркорова

Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Внешность певца Филиппа Киркорова после пластической операции на груди и торсе вызвала негативную реакцию среди пользователей YouTube.
"Да, стареть не хочется! Но стареть можно красиво, без маразма", — написала Ольга Потапова.
"Киркоров со светлыми глазами и длинными волосами стал похож на вампира из сказки!" — отметила Дина Богатырева.
"Огромный повод обратиться к психиатру", — заявил пользователь Л.В.
"Неужели они думают, что пластика спасает от старости, Господи, уродуют себя до ужаса", — посетовал юзер ING 06.
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"Нужно вовремя уходить и не издеваться над собой и над зрителями! Все им мало", — предложила Ирина Фамилия.
"Не сходите, мужики ,с ума, не делайте эти дурацкие операции на лице. Упаси Вас Бог", — предупредила Светлана М.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров сделал несколько пластических операций. Так, например, с помощью хирургического вмешательства артисту сделали "спортивное тело". В январе "король" отечественной поп-эстрады рассказал, что сделал подтяжку лица и липосакцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова.
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