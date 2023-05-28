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Процедура выборов президента Турции

Процедура выборов президента Турции - РИА Новости, 28.05.2023

Процедура выборов президента Турции

В соответствии с Конституцией Турции президент является главой государства. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T03:13

2023-05-28T03:13

2023-05-28T03:13

справки

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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В соответствии с Конституцией Турции президент является главой государства.Президент избирается народом тайным голосованием в ходе всеобщих прямых выборов. Выборы президента проводятся одновременно с выборами в парламент Турции.Президентом может быть избран гражданин Турции не моложе 40 лет, имеющий высшее образование. Срок полномочий президента составляет пять лет. Один и тот же человек может быть избран президентом не более двух раз подряд. Если парламент примет решение провести выборы до окончания второго президентского срока, действующий президент может снова стать кандидатом.На выборах 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру в президенты в третий раз. Минюст страны признал выдвижение законным. Объясняется это тем, что после принятия поправок в конституцию о введении в стране президентской формы правления в 2017 году Эрдоган баллотировался на выборах только раз, поэтому в 2023 году может вновь участвовать в выборах.Один и тот же человек не может быть кандидатом на пост президента и депутата парламента.Право выдвигать кандидатов имеют политические партии, получившие на последних парламентских выборах не менее 5% голосов избирателей, а также политические альянсы.Партия или политическая группа может выдвинуть только одного кандидата в президенты.Независимые кандидаты могут участвовать в выборах, если соберут подписи не менее ста тысяч избирателей. Независимому кандидату необходимо внести депозит в размере 555 тысяч 980 турецких лир.Выборы в Турции проводятся под общим руководством и контролем Верховного избирательного совета.Избирательная кампания начинается в тот день, когда утвержден список кандидатов на выборах президента, и заканчивается в 18.00 за день до дня голосования.В день выборов голосование проходит с 8.00 до 17.00. Право голосовать имеют граждане Турции, достигшие 18 лет, зарегистрированные в реестре избирателей. Не могут голосовать солдаты и офицеры действительной службы, военные курсанты, арестованные и осужденные, содержащиеся в местах заключения.В избирательном бюллетене фамилии кандидатов располагаются согласно результатам жеребьевки. Имена и фамилии кандидатов в президенты вносятся в отведенную для них графу под фотографиями кандидатов на белом фоне.Каждый избиратель голосует лично по месту жительства. Граждане, проживающие за рубежом, также имеют право участвовать в выборах.В ходе голосования избиратель ставит печать EVET ("Да") в специальном поле напротив выбранного кандидата в бюллетене. Затем помещает бюллетень в конверт и опускает в ящик для голосования.Избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов.Если никто не получил абсолютное большинство голосов, то через две недели проводится второй тур.Во втором туре участвуют два кандидата, набравшие наибольший процент голосов избирателей в первом туре. Кандидат, получивший наибольшее число голосов, становится президентом.Если один из кандидатов отказывается от участия во втором туре, то вместо него участвует следующий по числу набранных голосов в первом туре.В том случае, если в выборах участвует единственный кандидат, голосование проводится в форме референдума. Кандидат будет считаться избранным, если получит поддержку большинства избирателей. Если большинства не будет, то повторное голосование пройдет через 45 дней.Пока вновь избранный президент не вступит в должность, обязанности президента, срок полномочий которого истек, продолжаются.В 2023 году парламентские и президентские выборы в Турции состоялись 14 мая. По данным Высшей избирательной комиссии, действующий глава государства Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его главный соперник, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, а кандидат от Альянса Ata (Альянс Ататюрка) Синан Оган – 5,7%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов. Он состоится 28 мая, в гонке участвуют Эрдоган и Кылычдароглу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции