https://ria.ru/20220623/erdogan-1797701436.html

Минюст Турции назвал законным выдвижение Эрдогана на третий срок

Минюст Турции назвал законным выдвижение Эрдогана на третий срок - РИА Новости, 23.06.2022

Минюст Турции назвал законным выдвижение Эрдогана на третий срок

Выдвижение кандидатуры действующего президента Турции Тайипа Эрдогана на третий срок законна, заявил министр юстиции Бекир Боздаг. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T21:31

2022-06-23T21:31

2022-06-23T21:51

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

кемаль кылычдароглу

народно-республиканская партия турции (нрп)

пср

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АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Выдвижение кандидатуры действующего президента Турции Тайипа Эрдогана на третий срок законна, заявил министр юстиции Бекир Боздаг.Ранее лидер крупнейшей оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что кандидатура Эрдогана на предстоящих в 2023 году президентских выборах незаконна, по его словам, Эрдоган должен распустить парламент, чтобы принять решение о досрочных выборах, и тогда он сам может баллотироваться."Наш кандидат - президент Эрдоган, его кандидатура законна ",- приводит слова Боздага издание Haberler.com.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - состоятся в Турции в июне 2023 года. ПСР и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент Турции долгое время не комментировал своё выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника Кемаля Кылычдароглу объявить имя кандидата от оппозиции. В ряде оппозиционных СМИ и соцсетях активно муссируется новость о большой вероятности досрочных выборов в стране, когда кандидатом от правящей партии будет не действующий президент.

https://ria.ru/20220612/vybory-1794958622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, кемаль кылычдароглу, народно-республиканская партия турции (нрп), пср