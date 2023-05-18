https://ria.ru/20230518/turtsiya-1872541859.html

Турецкие СМИ сообщили о тактической битве Эрдогана и Кылычдароглу

Турецкие СМИ сообщили о тактической битве Эрдогана и Кылычдароглу - РИА Новости, 18.05.2023

Турецкие СМИ сообщили о тактической битве Эрдогана и Кылычдароглу

Президент Турции Тайип Эрдоган и его соперник во втором туре президентских выборов 28 мая Кемаль Кылычдароглу начали "тактическую битву", политикам в последние... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:02

2023-05-18T09:02

2023-05-18T09:02

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его соперник во втором туре президентских выборов 28 мая Кемаль Кылычдароглу начали "тактическую битву", политикам в последние десять дней предстоит сложный процесс убеждения, пишет в четверг газета Hürriyet. В воскресенье в Турции прошли парламентские и президентские выборы. По данным Высшей избирательной комиссии (YSK), действующий глава государства Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его главный соперник, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, а кандидат от Альянса Ata (Альянс Ататюрка) Синан Оган – 5,7%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, в понедельник Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов. Он состоится 28 мая, в гонке участвуют Эрдоган и Кылычдароглу. "Президент Тайип Эрдоган и лидер CHP (крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия) Кемаль Кылычдароглу вступили во второй тур выборов с битвой тактик. Оба лидера выступили с первыми обращениями к молодежи. В последние 10 дней предстоит жесткий процесс убеждения: 9,5 миллионов не голосовавших придут на избирательные участки", - пишет издание. Уточняется, что ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не планируют организовывать большие митинги, как это было до первого тура, из-за ограниченного времени. "Ожидается, что политики проведут свои кампании в основном с помощью посещения стратегических точек, особенно зоны землетрясения, и эффектных месседжей электорату", - пишет Hürriyet.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871912023.html

https://ria.ru/20230517/erdogan-1872449629.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции