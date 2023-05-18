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Турецкие СМИ сообщили о тактической битве Эрдогана и Кылычдароглу - РИА Новости, 18.05.2023
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09:02 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/turtsiya-1872541859.html
Турецкие СМИ сообщили о тактической битве Эрдогана и Кылычдароглу
Турецкие СМИ сообщили о тактической битве Эрдогана и Кылычдароглу - РИА Новости, 18.05.2023
Турецкие СМИ сообщили о тактической битве Эрдогана и Кылычдароглу
Президент Турции Тайип Эрдоган и его соперник во втором туре президентских выборов 28 мая Кемаль Кылычдароглу начали "тактическую битву", политикам в последние... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:02
2023-05-18T09:02
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его соперник во втором туре президентских выборов 28 мая Кемаль Кылычдароглу начали "тактическую битву", политикам в последние десять дней предстоит сложный процесс убеждения, пишет в четверг газета Hürriyet. В воскресенье в Турции прошли парламентские и президентские выборы. По данным Высшей избирательной комиссии (YSK), действующий глава государства Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его главный соперник, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, а кандидат от Альянса Ata (Альянс Ататюрка) Синан Оган – 5,7%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, в понедельник Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов. Он состоится 28 мая, в гонке участвуют Эрдоган и Кылычдароглу. "Президент Тайип Эрдоган и лидер CHP (крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия) Кемаль Кылычдароглу вступили во второй тур выборов с битвой тактик. Оба лидера выступили с первыми обращениями к молодежи. В последние 10 дней предстоит жесткий процесс убеждения: 9,5 миллионов не голосовавших придут на избирательные участки", - пишет издание. Уточняется, что ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не планируют организовывать большие митинги, как это было до первого тура, из-за ограниченного времени. "Ожидается, что политики проведут свои кампании в основном с помощью посещения стратегических точек, особенно зоны землетрясения, и эффектных месседжей электорату", - пишет Hürriyet.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871912023.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Турецкие СМИ сообщили о тактической битве Эрдогана и Кылычдароглу

Hürriyet: Эрдоган и его соперник Кылычдароглу начали тактическую битву во втором туре

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле
Участник митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его соперник во втором туре президентских выборов 28 мая Кемаль Кылычдароглу начали "тактическую битву", политикам в последние десять дней предстоит сложный процесс убеждения, пишет в четверг газета Hürriyet.
В воскресенье в Турции прошли парламентские и президентские выборы. По данным Высшей избирательной комиссии (YSK), действующий глава государства Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его главный соперник, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, а кандидат от Альянса Ata (Альянс Ататюрка) Синан Оган – 5,7%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, в понедельник Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов. Он состоится 28 мая, в гонке участвуют Эрдоган и Кылычдароглу.
Мужчина опускает в избирательный ящик конверт с бюллетенями во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Турции объявили второй тур президентских выборов
15 мая, 15:42
"Президент Тайип Эрдоган и лидер CHP (крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия) Кемаль Кылычдароглу вступили во второй тур выборов с битвой тактик. Оба лидера выступили с первыми обращениями к молодежи. В последние 10 дней предстоит жесткий процесс убеждения: 9,5 миллионов не голосовавших придут на избирательные участки", - пишет издание.
Уточняется, что ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не планируют организовывать большие митинги, как это было до первого тура, из-за ограниченного времени.
"Ожидается, что политики проведут свои кампании в основном с помощью посещения стратегических точек, особенно зоны землетрясения, и эффектных месседжей электорату", - пишет Hürriyet.
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России"
Вчера, 17:04
 
В миреТурцияКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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