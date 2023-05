https://ria.ru/20230528/erdogan-1874314308.html

Биография Реджепа Тайипа Эрдогана

Биография Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023

Биография Реджепа Тайипа Эрдогана

Турецкий политический деятель Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле (Турция). РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T22:47

2023-05-28T22:47

2023-05-28T22:47

справки

реджеп тайип эрдоган

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831854494_0:170:2411:1526_1920x0_80_0_0_73320c9a51c7d1d90becf1d157fd45c2.jpg

Турецкий политический деятель Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле (Турция).В 1965 году окончил начальную школу Пийале Паша, а в 1973 году – религиозный лицей имени имама Хатипа в Стамбуле. Сдал выпускные экзамены в лицее Эйюп.В 1981 году Эрдоган окончил факультет экономики и коммерческих наук Университета Мармара. Был одним из активистов национальной турецкой студенческой ассоциации.В 1976 году он возглавил молодежную ячейку исламистской Партии национального спасения, а затем молодежное отделение этой партии в Стамбуле. После произошедшего в стране 12 сентября 1980 года военного переворота деятельность всех существовавших в то время политических партий была запрещена.В 1983 году Эрдоган вступил в образованную Партию благоденствия. В 1984 году он стал главой отделения партии в Бейоглу, в 1985 году был назначен главой стамбульского отделения и вошел в высший руководящий совет партии.В марте 1994 года Эрдоган был избран мэром Стамбула.В 1998 году он был осужден за публичное чтение стихов исламистского содержания на одном из митингов своих сторонников и был вынужден оставить пост мэра Стамбула. Суд приговорил политика к 10 месяцам заключения, но через четыре месяца он был освобожден.Вместо запрещенной Партии благоденствия в 1999 году в Турции была создана Партия добродетели, а Эрдоган возглавил ее реформистское крыло. В июле 2001 года она также была запрещена, будущий лидер Турции создал Партию справедливости и развития (ПСР) и был избран ее председателем.В ноябре 2002 года партия получила большинство мест в парламенте, что дало ей возможность сформировать правительство.Судимость за идеологические преступления в соответствии с действовавшим на тот момент положением Конституции являлась препятствием для избрания в парламент.Поэтому сформированное ПСР правительство возглавил ближайший сподвижник Эрдогана Абдулла Гюль. Новый парламент, контролируемый ПСР, вскоре принял поправку к Конституции, снимавшую ограничение на право Эрдогана избираться в парламент. После избрания депутатом на промежуточных выборах в Сиирте c марта 2003 года по июль 2007 года он занимал пост премьер-министра страны.В июле 2007 года прошли досрочные парламентские выборы, на которых победу одержала ПСР, возглавляемая Эрдоганом. Он вновь возглавил однопартийное правительство, получившее 5 сентября 2007 года вотум доверия в парламенте.В июне 2011 года на новых парламентских выборах ПСР получила около 50% голосов, что позволило Эрдогану в третий раз сформировать правительство.На посту премьер-министра провел денежную реформу (2004-2005), способствовал стабилизации национальной экономики, снижению инфляции, принял меры по борьбе с коррупцией, стимулировал электрификацию и инфраструктурную модернизацию страны. Предпринял шаги по нормализации контактов с Грецией и Ираном на международной арене и с курдским меньшинством внутри страны (признание за турецкими курдами права на обучение на родном языке, легализация представляющих их движений). Вместе с тем неуклонно сосредоточивал властные полномочия в своих руках: резко ослабив традиционное влияние армии, усилил давление на оппозиционную прессу, что сопровождалось расширением полномочий главы государства.10 августа 2014 года глава правящей Партии справедливости и развития и действующий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в первых с 1923 года прямых выборах президента Турции. Победил в первом туре выборов, набрав 52% голосов избирателей.28 августа 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. Накануне инаугурации Эрдоган вышел из Партии справедливости и развития.В середине 2010-х годов Эрдоган инициировал масштабное вмешательство Турции в вооруженный конфликт на территории Сирии и Ирака, с которым связаны осложнения в российско-турецких отношениях (ноябрь 2015 – июнь 2016). Ситуация с безопасностью Турции обострилась в связи с проводимой правительством с июля 2015 года антитеррористической операцией против Рабочей партии Курдистана. После неудачной попытки военного переворота 15-16 июля 2016 года, ответственность за которую была возложена Эрдоганом на сторонников религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, в стране была развернута масштабная кампания по "зачистке" армии, государственного аппарата, судебных органов и вузов от "гюленистов".По итогам референдума, прошедшего 16 апреля 2017 года, был принят пакет конституционных поправок, предусматривавших переход от парламентской к президентской форме правления. Принятые поправки также позволили президенту не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.21 мая 2017 года Реджеп Тайип Эрдоган был избран на пост председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР).4 мая 2018 года стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут в кандидаты на пост президента Турции от Народного альянса, в который вошли правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и националистическая Партия национального движения (ПНД). 24 июня 2018 года был переизбран президентом на президентских выборах, набрав 52,5% голосов.Эксперты отмечают, что за 20 лет правления Эрдогана место и поведение Турции на мировой арене изменились кардинально. Изначальная траектория и дальнейшее ее направление далеки друг от друга. Эрдоган, которого турецкие военные (наиболее влиятельная сила общества на протяжении XX века) опасались из-за исламизма, пришел к власти под флагами Европы и демократии. И в первые годы добивался скорейшего продвижения к членству в ЕС. Отсутствие энтузиазма с европейской стороны, все более очевидное по мере осуществления проевропейских реформ, привело к другому целеполаганию. Турция – ключевая держава Западной Азии на стыке евразийского пространства и Средиземноморья. Бурный социально-политический кризис начала прошлого десятилетия, не обошедший и саму Турцию, позиции Анкары в региональных делах укрепил – в силу включенности в процессы, способности к маневрированию и готовности идти на риск.Действующий президент активно претворяет в жизнь идею становления Турции как главного регионального логистического центра, энергетического хаба и международной транспортной артерии для перевозки продовольственных грузов.В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию ряда крупных инфраструктурных сооружений, в том числе, в области промышленности, энергетики и логистики. Планируется расширение и вывод на новый уровень некоторых уже действующих масштабных проектов как в области инфраструктуры, так и в сфере высоких технологий (гражданского, военного и двойного назначения).В апреле 2023 года на сооружающуюся с участием России АЭС "Аккую" – первую атомную электростанцию в Турции – было доставлено ядерное топливо. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой.Турция на официальном уровне неоднократно заявляла, что не намерена подключаться к санкциям против России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все "напали на Россию", Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным.Все месяцы с момента начала российской военной операции на Украине Эрдоган остается над схваткой и сохраняет статус практически безальтернативного посредника между сторонами конфликта, получая от этого как политические, так и немалые экономические дивиденды.В своем масштабном исследовании российской внешней торговли (официальная информация о ней не публикуется с начала года) газета The New York Times указывает, что товарооборот между Москвой и Анкарой с началом полномасштабных боевых действий на Украине вырос (по данным на октябрь 2022 года) на 198%.Помимо сверхдоходов от торговли турецкое руководство получило еще целый ряд бонусов от кризиса в отношениях между РФ и Западом. К ним можно отнести и проект газового хаба, и заключенную в Стамбуле зерновую сделку.21 марта 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган был официально выдвинут кандидатом в президенты Турции на новый срок. Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны представителей правящей партии и партии Националистического движения (MHP), входящей в альянс.По Конституции Турции один и тот же человек может быть избран президентом не более двух раз подряд. Минюст страны признал третье выдвижение Эрдогана в президенты законным. Объясняется это тем, что после принятия поправок в конституцию о введении в стране президентской формы правления в 2017 году Эрдоган баллотировался на выборах только раз, поэтому в 2023 году может вновь участвовать в выборах.По итогам первого тура президентских выборов, состоявшегося 14 мая 2023 года, Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,52% голосов избирателей и вышел во второй тур.Второй тур выборов Эрдоган выиграл, получив 52,14% голосов против 47,86% у его соперника - Кемаля Кылычдароглу.Реджеп Тайип Эрдоган является почетным доктором МГИМО (У) МИД России.Реджеп Эрдоган женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, реджеп тайип эрдоган, турция