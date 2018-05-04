Эрдоган стал кандидатом в президенты Турции от Народного альянса

АНКАРА, 4 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкий лидер Тайип Эрдоган выдвинут в кандидаты на пост президента Турции от Народного альянса, в который входят правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и националистическая Партия национального движения (ПНД), заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым в пятницу.

Накануне кандидатуру Эрдогана на президентские выборы 24 июня выдвинула парламентская фракция ПСР.

"Мы только что подали заявку в Высший избирательный совет. Уважаемый Тайип Эрдоган примет участие в выборах как общий кандидат нашего Народного альянса. Это исторический день, мы сделали еще один шаг на пути к стабильной Турции", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.