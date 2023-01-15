https://ria.ru/20230115/otnosheniya-1845050860.html

Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада

Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада - РИА Новости, 15.01.2023

Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все "напали на Россию", Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T20:56

2023-01-15T20:56

2023-01-15T21:02

в мире

владимир путин

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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все "напали на Россию", Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Турция на официальном уровне неоднократно заявляла, что не намерена подключаться к санкциям против России. "Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Мугле. Турецкий лидер вновь напомнил о предложении российского лидера бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам. "Путин сказал: "Давайте, я бесплатно отправлю зерно". Мы сказали: "Мы превратим его в муку и отправим в бедные страны", - сказал Эрдоган. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230110/zapad-1843766441.html

https://ria.ru/20230108/prodovolstvie-1843533681.html

турция

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африка

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в мире, владимир путин, турция, россия, африка, оон