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Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада - РИА Новости, 15.01.2023
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Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада
Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада - РИА Новости, 15.01.2023
Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все "напали на Россию", Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T20:56
2023-01-15T21:02
в мире
владимир путин
турция
россия
африка
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все "напали на Россию", Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Турция на официальном уровне неоднократно заявляла, что не намерена подключаться к санкциям против России. "Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Мугле. Турецкий лидер вновь напомнил о предложении российского лидера бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам. "Путин сказал: "Давайте, я бесплатно отправлю зерно". Мы сказали: "Мы превратим его в муку и отправим в бедные страны", - сказал Эрдоган. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230110/zapad-1843766441.html
https://ria.ru/20230108/prodovolstvie-1843533681.html
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в мире, владимир путин, турция, россия, африка, оон
В мире, Владимир Путин, Турция, Россия, Африка, ООН
20:56 15.01.2023 (обновлено: 21:02 15.01.2023)
 
Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада

Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным, пока все занимали антироссийскую позицию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все "напали на Россию", Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
Турция на официальном уровне неоднократно заявляла, что не намерена подключаться к санкциям против России.
Женщина идет по торговой улице в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 08:00
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"Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Мугле.
Турецкий лидер вновь напомнил о предложении российского лидера бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам.
"Путин сказал: "Давайте, я бесплатно отправлю зерно". Мы сказали: "Мы превратим его в муку и отправим в бедные страны", - сказал Эрдоган.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 21:34
Эрдоган настроен вместе с Путиным обеспечить продовольствием бедные страны
 
В миреВладимир ПутинТурцияРоссияАфрикаООН
 
 
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