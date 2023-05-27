https://ria.ru/20230527/vuchich-1874550968.html
Биография Александра Вучича
Биография Александра Вучича - РИА Новости, 27.05.2023
Биография Александра Вучича
Президент Сербии Александр Вучич (Александар Вучић) родился 5 марта 1970 года в Белграде в Югославии (ныне Республика Сербия). РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:38
2023-05-27T16:38
2023-05-27T16:38
сербия
александр вучич
справки
белград (город)
сербская прогрессивная партия (спп)
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Президент Сербии Александр Вучич (Александар Вучић) родился 5 марта 1970 года в Белграде в Югославии (ныне Республика Сербия).В 1994 году окончил юридический факультет Белградского университета.В 1992-1993 годах работал на "Канале С" в Пале, Республика Сербская (ныне в составе Боснии и Герцеговины), где готовил и вел новости на английском языке. В 1993 году вступил в Сербскую радикальную партию, был избран депутатом Народной скупщины Сербии, в 1994 году стал генеральным секретарем партии. Этот пост он занимал до 2008 года.В 1996 году стал директором спортивно-делового центра "Пинки" в Земуне (бывший город в Сербии, ныне район Белграда).В 1998 году был назначен министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.Александр Вучич трижды избирался депутатом Союзной скупщины Союзной республики Югославии: в феврале 1998 года, в мае 2000 года и на союзных выборах 24 сентября 2000 года. В феврале 2001 года Вучич сдал депутатский мандат.В 2004 и 2008 годах участвовал в выборах мэра Белграда.В сентябре 2008 года после раскола в Сербской радикальной партии Александр Вучич подал в отставку с поста председателя партии и объявил о временном уходе из политической деятельности.В октябре 2008 года вместе с Томиславом Николичем основал Сербскую прогрессивную партию.В июле 2012 года в сформированном коалиционном правительстве Александр Вучич стал вице-премьером, курировавшим оборону, безопасность и борьбу против коррупции и криминала, а также министром обороны.В сентябре 2013 года он ушел с поста министра обороны, продолжил работать в должности заместителя премьер-министра, отвечающего за борьбу с коррупцией и преступностью.В марте 2014 года Сербская прогрессивная партия, возглавляемая Вучичем, одержала убедительную победу на парламентских выборах. 27 апреля 2014 года Вучич был избран на пост премьер-министра Сербии.В апреле 2016 года на внеочередных парламентских выборах коалиция "Сербия побеждает – Александр Вучич" получила большинство голосов.11 августа 2016 года Вучич вновь возглавил правительство Сербии.2 апреля 2017 года Александр Вучич был избран президентом Сербии. Он получил поддержку 55,08% избирателей.31 мая 2017 года официально вступил в должность президента Сербии.В марте 2022 года Сербская прогрессивная партия выдвинула Александра Вучича кандидатом в президенты страны на досрочных выборах 3 апреля.4 апреля стало известно, что Александр Вучич побеждает на выборах главы государства, так как по данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получил 58,59% голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,32% голосов.Является кандидатом коалиции "Александр Вучич – вместе можем все". Председатель Сербской прогрессивной партии с сентября 2012 года.Награжден Большим крестом ордена Святого апостола Марка (2017), орденом Александра Невского "за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией" (2019).Удостоен высшей награды Монако – Большим крестом ордена Святого Карла (2022). Почетный доктор МГИМО (2017), почетный гражданин города Баня-Лука (Босния и Герцеговина) (2021). Неоднократно посещал Россию с визитами, последний раз – в ноябре 2021 года.Вучич выступает против антироссийских санкций Запада, несмотря на сильное внешнеполитическое давление со стороны Европы и США.27 мая 2023 года Президент Сербии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии.Политик свободно владеет английским и русским языками, говорит по-французски, изучает немецкий язык.Александр Вучич женат вторым браком, у политика трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, александр вучич, справки, белград (город), сербская прогрессивная партия (спп)
Сербия, Александр Вучич, Справки, Белград (город), Сербская прогрессивная партия (СПП)
Президент Сербии Александр Вучич (Александар Вучић) родился 5 марта 1970 года в Белграде в Югославии (ныне Республика Сербия).
В 1994 году окончил
юридический факультет Белградского университета.
В 1992-1993 годах работал
на "Канале С" в Пале, Республика Сербская (ныне в составе Боснии и Герцеговины), где готовил и вел новости на английском языке.
В 1993 году вступил в Сербскую радикальную партию, был избран депутатом Народной скупщины Сербии, в 1994 году стал генеральным секретарем партии. Этот пост он занимал
до 2008 года.
В 1996 году стал директором спортивно-делового центра "Пинки" в Земуне (бывший город в Сербии, ныне район Белграда).
В 1998 году был назначен министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.
Александр Вучич трижды избирался депутатом Союзной скупщины Союзной республики Югославии: в феврале 1998 года, в мае 2000 года и на союзных выборах 24 сентября 2000 года. В феврале 2001 года Вучич сдал депутатский мандат.
В 2004 и 2008 годах участвовал в выборах мэра Белграда.
В сентябре 2008 года после раскола в Сербской радикальной партии Александр Вучич подал в отставку с поста председателя партии и объявил о временном уходе из политической деятельности.
В октябре 2008 года вместе с Томиславом Николичем основал Сербскую прогрессивную партию.
В июле 2012 года в сформированном коалиционном правительстве Александр Вучич стал вице-премьером, курировавшим оборону, безопасность и борьбу против коррупции и криминала, а также министром обороны.
В сентябре 2013 года он ушел с поста министра обороны, продолжил работать в должности заместителя премьер-министра, отвечающего за борьбу с коррупцией и преступностью.
В марте 2014 года Сербская прогрессивная партия, возглавляемая Вучичем, одержала
убедительную победу на парламентских выборах.
27 апреля 2014 года Вучич был избран
на пост премьер-министра Сербии.
В апреле 2016 года
на внеочередных парламентских выборах коалиция "Сербия побеждает – Александр Вучич" получила
большинство голосов.
11 августа 2016 года Вучич вновь возглавил
правительство Сербии.
2 апреля 2017 года Александр Вучич был избран президентом Сербии. Он получил
поддержку 55,08% избирателей.
31 мая 2017 года официально вступил
в должность президента Сербии.
В марте 2022 года Сербская прогрессивная партия выдвинула
Александра Вучича кандидатом в президенты страны на досрочных выборах 3 апреля.
4 апреля стало известно, что Александр Вучич побеждает
на выборах главы государства, так как по данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получил 58,59% голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,32% голосов.
Является кандидатом коалиции "Александр Вучич – вместе можем все". Председатель
Сербской прогрессивной партии с сентября 2012 года.
Награжден Большим крестом ордена
Святого апостола Марка (2017), орденом
Александра Невского "за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией" (2019).
Удостоен высшей награды
Монако – Большим крестом ордена Святого Карла (2022). Почетный доктор
МГИМО (2017), почетный гражданин
города Баня-Лука (Босния и Герцеговина) (2021).
Неоднократно посещал Россию с визитами, последний
раз – в ноябре 2021 года.
Вучич выступает
против антироссийских санкций Запада, несмотря на сильное внешнеполитическое давление со стороны Европы и США.
27 мая 2023 года Президент Сербии Александр Вучич сообщил
об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии.
Политик свободно владеет английским и русским языками, говорит по-французски, изучает немецкий язык.
Александр Вучич женат вторым браком, у политика трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.