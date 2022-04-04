https://ria.ru/20220404/serbiya-1781794284.html

Вучич побеждает на выборах президента Сербии, заявил избирком

Вучич побеждает на выборах президента Сербии, заявил избирком - РИА Новости, 04.04.2022

Вучич побеждает на выборах президента Сербии, заявил избирком

Действующий президент Сербии Александр Вучич побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:47

2022-04-04T22:47

2022-04-04T22:49

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БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Голосование проходило с 7.00 по местному времени (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) более чем на 8 тысячах избирательных участков внутри страны и 77 - за рубежом.По последним предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге."Предварительные результаты утверждены", - заявил после оглашения данных и голосования в понедельник председатель РИК Владимир Димитриевич.Явка составила свыше 58%.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.

https://ria.ru/20220404/vuchich-1781674798.html

https://ria.ru/20220404/druzhba-1781587785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, бор, белград (город), сербия, рик, александр вучич