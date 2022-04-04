22:47 04.04.2022 (обновлено: 22:49 04.04.2022)
Вучич побеждает на выборах президента Сербии, заявил избирком
Избирком Сербии: Вучич побеждает на выборах президента страны по предварительным данным
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).
В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Голосование проходило с 7.00 по местному времени (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) более чем на 8 тысячах избирательных участков внутри страны и 77 - за рубежом.
По последним предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге.
"Предварительные результаты утверждены", - заявил после оглашения данных и голосования в понедельник председатель РИК Владимир Димитриевич.
Явка составила свыше 58%.
Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.