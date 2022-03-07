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https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777044740.html
Сербия не меняет позицию по отказу от санкций против России, заявил Вучич
Сербия не меняет позицию по отказу от санкций против России, заявил Вучич - РИА Новости, 07.03.2022
Сербия не меняет позицию по отказу от санкций против России, заявил Вучич
Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:32
2022-03-07T15:44
россия
сербия
в мире
александр вучич
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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление, заявил президент страны Александр Вучич.В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции - и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране.По его словам, кризис из-за военной операции России на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением."Что касается санкций, мы свое решение приняли и показали. А как и насколько это тяжело на ежедневном уровне, об этом не хочу говорить, и это не дело и забота обычных людей, не хочу их нагружать нашей работой", - заявил сербский лидер журналистам в понедельник.Вучич ранее объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Вучичем в субботу приветствовал поддержку Сербией резолюции в ООН.
https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html
https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html
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россия, сербия, в мире, александр вучич
15:32 07.03.2022 (обновлено: 15:44 07.03.2022)
 
Сербия не меняет позицию по отказу от санкций против России, заявил Вучич

Президент Вучич: Сербия не меняет позицию по отказу от санкций против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление, заявил президент страны Александр Вучич.
В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции - и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:21
Россельхознадзор снял ограничения на поставки из Китая, Молдавии и Сербии
По его словам, кризис из-за военной операции России на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
"Что касается санкций, мы свое решение приняли и показали. А как и насколько это тяжело на ежедневном уровне, об этом не хочу говорить, и это не дело и забота обычных людей, не хочу их нагружать нашей работой", - заявил сербский лидер журналистам в понедельник.
Вучич ранее объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Вучичем в субботу приветствовал поддержку Сербией резолюции в ООН.
Воислав Шешель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:26
Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России
 
РоссияСербияВ миреАлександр Вучич
 
 
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