https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777044740.html

Сербия не меняет позицию по отказу от санкций против России, заявил Вучич

Сербия не меняет позицию по отказу от санкций против России, заявил Вучич - РИА Новости, 07.03.2022

Сербия не меняет позицию по отказу от санкций против России, заявил Вучич

Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:32

2022-03-07T15:32

2022-03-07T15:44

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сербия

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление, заявил президент страны Александр Вучич.В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции - и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране.По его словам, кризис из-за военной операции России на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением."Что касается санкций, мы свое решение приняли и показали. А как и насколько это тяжело на ежедневном уровне, об этом не хочу говорить, и это не дело и забота обычных людей, не хочу их нагружать нашей работой", - заявил сербский лидер журналистам в понедельник.Вучич ранее объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Вучичем в субботу приветствовал поддержку Сербией резолюции в ООН.

https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html

https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, сербия, в мире, александр вучич