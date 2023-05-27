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Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника - РИА Новости, 27.05.2023
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Шоубиз
 
02:03 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/soda-1874375507.html
Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника
Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника - РИА Новости, 27.05.2023
Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника
Группа Cream Soda посвятила новый альбом Internet friends памяти участника Дмитрия Нова (Свиргунова), его брата Романа и погибших вместе с ним друзей Георгия... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T02:03
2023-05-27T02:03
шоубиз
cream soda
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 27 май – РИА Новости. Группа Cream Soda посвятила новый альбом Internet friends памяти участника Дмитрия Нова (Свиргунова), его брата Романа и погибших вместе с ним друзей Георгия Киселева и Аристарха Ухтомского. Музыканты поделились анонсом пластинки на своей странице в соцсети. &quot;Спасибо нашим семьям и друзьям за поддержку и помощь во время работы над этим альбомом. Альбом посвящается памяти Димы Новы, Романа Свиргунова, Георгия Киселева, Аристарха Ухтомского&quot;, – написали артисты.В альбом вошли 11 треков, над которыми работали Илья Гадаев, новая солистка Алиса Стяжкова и трагически погибший Свиргунов. Пользователи Сети оценили релиз и выразили соболезнования команде в комментариях. "Спасибо за альбом! Дима жив!", "Этот альбом останется в сердцах людей!", "Голос Алисы чудесен, Дима навсегда!", "Вечная память", – написали слушатели. Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в селе Диево-Городище в Некрасовском районе в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Девушку и одного из молодых людей удалось достать из реки, но позже юноша скончался в машине скорой помощи.Спустя некоторое время спасатели нашли Свиргунова мертвым. Ему было 35 лет.В мае обнаружили тело друга артиста Аристарха Ухтомского. Поиски Романа Свиргунова продолжаются.
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cream soda, знаменитости, музыка
Шоубиз, Cream Soda, Знаменитости, Музыка
Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника

Группа Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника Дмитрия Свиргунова

© @dimanovaДима Нова и Илья Гадаев
Дима Нова и Илья Гадаев
© @dimanova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 май – РИА Новости. Группа Cream Soda посвятила новый альбом Internet friends памяти участника Дмитрия Нова (Свиргунова), его брата Романа и погибших вместе с ним друзей Георгия Киселева и Аристарха Ухтомского. Музыканты поделились анонсом пластинки на своей странице в соцсети.
«

"Спасибо нашим семьям и друзьям за поддержку и помощь во время работы над этим альбомом. Альбом посвящается памяти Димы Новы, Романа Свиргунова, Георгия Киселева, Аристарха Ухтомского", – написали артисты.

В альбом вошли 11 треков, над которыми работали Илья Гадаев, новая солистка Алиса Стяжкова и трагически погибший Свиргунов.
Пользователи Сети оценили релиз и выразили соболезнования команде в комментариях.
«
"Спасибо за альбом! Дима жив!", "Этот альбом останется в сердцах людей!", "Голос Алисы чудесен, Дима навсегда!", "Вечная память", – написали слушатели.
Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в селе Диево-Городище в Некрасовском районе в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Девушку и одного из молодых людей удалось достать из реки, но позже юноша скончался в машине скорой помощи.
Спустя некоторое время спасатели нашли Свиргунова мертвым. Ему было 35 лет.
В мае обнаружили тело друга артиста Аристарха Ухтомского. Поиски Романа Свиргунова продолжаются.
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ШоубизCream SodaЗнаменитостиМузыка
 
 
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