https://ria.ru/20230527/soda-1874375507.html

Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника

Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника - РИА Новости, 27.05.2023

Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника

Группа Cream Soda посвятила новый альбом Internet friends памяти участника Дмитрия Нова (Свиргунова), его брата Романа и погибших вместе с ним друзей Георгия... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T02:03

2023-05-27T02:03

2023-05-27T02:03

шоубиз

cream soda

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 27 май – РИА Новости. Группа Cream Soda посвятила новый альбом Internet friends памяти участника Дмитрия Нова (Свиргунова), его брата Романа и погибших вместе с ним друзей Георгия Киселева и Аристарха Ухтомского. Музыканты поделились анонсом пластинки на своей странице в соцсети. "Спасибо нашим семьям и друзьям за поддержку и помощь во время работы над этим альбомом. Альбом посвящается памяти Димы Новы, Романа Свиргунова, Георгия Киселева, Аристарха Ухтомского", – написали артисты.В альбом вошли 11 треков, над которыми работали Илья Гадаев, новая солистка Алиса Стяжкова и трагически погибший Свиргунов. Пользователи Сети оценили релиз и выразили соболезнования команде в комментариях. "Спасибо за альбом! Дима жив!", "Этот альбом останется в сердцах людей!", "Голос Алисы чудесен, Дима навсегда!", "Вечная память", – написали слушатели. Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в селе Диево-Городище в Некрасовском районе в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Девушку и одного из молодых людей удалось достать из реки, но позже юноша скончался в машине скорой помощи.Спустя некоторое время спасатели нашли Свиргунова мертвым. Ему было 35 лет.В мае обнаружили тело друга артиста Аристарха Ухтомского. Поиски Романа Свиргунова продолжаются.

https://ria.ru/20230321/creamsoda-1859147645.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

cream soda, знаменитости, музыка