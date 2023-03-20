https://ria.ru/20230320/svirgunov-1859157864.html

Основатель группы Cream Soda провалился с друзьями под лед на Волге

Основатель группы Cream Soda провалился с друзьями под лед на Волге - РИА Новости, 20.03.2023

Основатель группы Cream Soda провалился с друзьями под лед на Волге

Один из создателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился с друзьями под лед на Волге в Ярославской области, сообщается в группе коллектива во... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:13

2023-03-20T15:13

2023-03-20T16:34

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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Один из создателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился с друзьями под лед на Волге в Ярославской области, сообщается в группе коллектива во "ВКонтакте"."Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гришу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим", — говорится в заявлении.Как рассказали в региональном управлении МЧС, в понедельник в селе Диево-Городище пять человек провалились под лед в 350 метрах от берега на Волге. Двоих из них удалось спасти, но впоследствии один из пострадавших умер в машине скорой помощи. Позднее спасатели сообщили об обнаружении еще одного тела. Оставшиеся двое мужчин числятся пропавшими без вести, их ищут водолазы. Как подтвердил источник РИА Новости в экстренных службах, одним из них предположительно является Дмитрий Свиргунов, чьи данные совпадают с именем и датой рождения создателя Cream Soda. Cream Soda — российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году Дмитрием "Нова" Свиргуновым из Ярославля и Ильей Гадаевым из Орехово-Зуево. Наиболее известна по таким композициям, как "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно".

https://ria.ru/20230318/led-1858846075.html

https://ria.ru/20230317/spasenie-1858682058.html

ярославская область

ярославль

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

ярославская область, ярославль, орехово-зуево, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, происшествия, cream soda, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)