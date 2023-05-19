https://ria.ru/20230519/telo-1872975442.html

В Костромской области обнаружили тело друга основателя Cream Soda

В Костромской области обнаружили тело друга основателя Cream Soda - РИА Новости, 19.05.2023

В Костромской области обнаружили тело друга основателя Cream Soda

В Костромской области обнаружили тело юноши, который в марте провалился под лед вместе с вокалистом Cream Soda Дмитрием Свиргуновым, сообщает СК РФ по... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:18

2023-05-19T17:18

2023-05-19T17:21

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Костромской области обнаружили тело юноши, который в марте провалился под лед вместе с вокалистом Cream Soda Дмитрием Свиргуновым, сообщает СК РФ по Ярославской области. Как позже уточнили РИА Новости в СУСК по Ярославской области, в ходе процедуры опознания родственниками подтверждено, что найдено тело музыканта Аристарха Ухтомского.По данным государственного органа, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Еще предстоит найти юношу 1997 года рождения. Дмитрий Свиргунов, его девушка, двое друзей и брат провалились под лед в селе Диево-Городище в Некрасовском районе на Волге в ночь на 20 марта. Девушку и одного из молодых людей удалось достать из реки, но позже юноша скончался в машине скорой помощи. Еще трое мужчин числились пропавшими без вести: лидер Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман и друг Аристарх. Позже спасатели сообщили, что обнаружили одно из трех тел. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что это тело фронтмена группы, и его опознали.

https://ria.ru/20230321/creamsoda-1859147645.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

костромская область, cream soda, происшествия, знаменитости, ярославская область, новости шоу-бизнеса