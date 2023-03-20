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Лидер группы Cream Soda Свиргунов утонул в Волге - РИА Новости, 20.03.2023
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Шоубиз
 
16:29 20.03.2023 (обновлено: 17:46 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/svirgunov-1859207172.html
Лидер группы Cream Soda Свиргунов утонул в Волге
Лидер группы Cream Soda Свиргунов утонул в Волге - РИА Новости, 20.03.2023
Лидер группы Cream Soda Свиргунов утонул в Волге
В найденном водолазами в Волге теле опознали основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:29
2023-03-20T17:46
шоубиз
cream soda
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В найденном водолазами в Волге теле опознали основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Это тело Свиргунова, его опознали", — рассказал собеседник агентства.В пожарно-спасательной службе Ярославской области уточнили РИА Новости, что поисками занимаются три водолаза. Специалисты работают непрерывно уже семь часов. Поиски затруднены сильным течением.Ранее в Главном управлении МЧС по региону сообщили, что в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега на Волге пять человек провалились под лед. Двух из них удалось спасти, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи, еще трое числились пропавшими без вести. В музыкальной группе Cream Soda, известной по композициям "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно", уточнили, что среди них был один из основателей коллектива — Дмитрий Свиргунов.Начальник центра обеспечения действия по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области Олег Беловошин рассказал РИА Новости, что в регионе выход на лед на водоемах сейчас запрещен. "По одной простой причине: сверху вроде как лед еще старый лежит — и его видно, но буквально за несколько часов его снизу вымывает. И человек, например, рыбак идет утром на реку по льду, а обратно вечером возвращается по своим же следам, а там уже лед не 20 сантиметров, а пять. Поэтому выходить на лед сейчас категорически запрещено, особенно на Волге, где сильное течение", — уточнил он.Собеседник агентства также заметил, что в месте, где провалились люди, сильное течение.
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cream soda, происшествия, ярославская область
Шоубиз, Cream Soda, Происшествия, Ярославская область
Лидер группы Cream Soda Свиргунов утонул в Волге

В Ярославской области опознали тело утонувшего в Волге основателя Cream Soda Свиргунова

© Фото : CREAM SODA/YoutubeДима Нова в клипе группы Cream Soda
Дима Нова в клипе группы Cream Soda - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : CREAM SODA/Youtube
Дима Нова в клипе группы Cream Soda. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В найденном водолазами в Волге теле опознали основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Это тело Свиргунова, его опознали", — рассказал собеседник агентства.
В пожарно-спасательной службе Ярославской области уточнили РИА Новости, что поисками занимаются три водолаза. Специалисты работают непрерывно уже семь часов. Поиски затруднены сильным течением.
Ранее в Главном управлении МЧС по региону сообщили, что в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега на Волге пять человек провалились под лед. Двух из них удалось спасти, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи, еще трое числились пропавшими без вести.
В музыкальной группе Cream Soda, известной по композициям "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно", уточнили, что среди них был один из основателей коллектива — Дмитрий Свиргунов.
Начальник центра обеспечения действия по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области Олег Беловошин рассказал РИА Новости, что в регионе выход на лед на водоемах сейчас запрещен.
"По одной простой причине: сверху вроде как лед еще старый лежит — и его видно, но буквально за несколько часов его снизу вымывает. И человек, например, рыбак идет утром на реку по льду, а обратно вечером возвращается по своим же следам, а там уже лед не 20 сантиметров, а пять. Поэтому выходить на лед сейчас категорически запрещено, особенно на Волге, где сильное течение", — уточнил он.
Собеседник агентства также заметил, что в месте, где провалились люди, сильное течение.
 
ШоубизCream SodaПроисшествияЯрославская область
 
 
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