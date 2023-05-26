https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html

За рубеж по новым правилам: как получить загранпаспорт и не лишиться его

За рубеж по новым правилам: как получить загранпаспорт и не лишиться его - РИА Новости, 26.05.2023

За рубеж по новым правилам: как получить загранпаспорт и не лишиться его

Обновленный закон о признании загранпаспортов недействительными не скажется на добропорядочных туристах, уверены эксперты. И все же проблемы есть. С февраля не... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:13

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Обновленный закон о признании загранпаспортов недействительными не скажется на добропорядочных туристах, уверены эксперты. И все же проблемы есть. С февраля не делают биометрию. Сроки изготовления сдвигают, а высокий сезон отпусков вот-вот начнется. О том, у кого могут изъять документы, куда не пустят с пятилетними паспортами и почему лучше оформлять их заранее, — в материале РИА Новости.Когда паспорт могут отобратьНа этой неделе Госдума приняла поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", касаются они загранпаспортов. Новость широко обсуждалась, но, как уверяют эксперты, опасения туристов напрасны. Правда, к паспорту все же стоит относиться внимательнее.Основания для признания документа недействительным четко прописаны. В частности, это утрата паспорта, его повреждение, смерть владельца.Или если гражданину по какой-то причине ограничили выезд за рубеж и он должен сдать удостоверение личности на хранение в уполномоченные орган или организацию, но не сделал этого.Также уточняются правила изъятия и причины для проверки. Например, если обнаружены признаки того, что паспорт оформлен на основании поддельных или недействительных документов.Оснований для паники нет"Я считаю, что сейчас нет оснований паниковать, — говорит гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. — Например, закон в текущей редакции не обязывает сдавать паспорт на хранение сразу при получении повестки. Только при отправке на военную или альтернативную службу".По ее словам, при признании загранпаспорта недействительным в большинстве пунктов практически ничего не поменялось.В телеграм-канале эксперт приводит мнения юристов. "Поправки радикально ничего не меняют — скорее имеют технический характер. Появляется дополнительная мера контроля за тем, чтобы лица, ограниченные в выезде, не смогли покинуть территорию России", — уточняет основатель компании "Байбородин и партнеры" Александр Байбородин. — Но они и так не могли бы уехать за рубеж, если числятся в базе пограничников"."Новые поправки носят больше регламентирующий характер. То, что следовало и так из нормативов, раскрыто в законе о порядке въезда и выезда", — поясняет глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.Но есть проблема, о которой упоминают многие эксперты. Так, Георгий Мохов отмечает: неясно, как будет проходить проверка паспорта, нужно ждать отдельных постановлений. "Как документы собираются возвращать и при каких условиях — в законе не сказано, — говорит Майя Котляр. — Только то, что эту процедуру определяет правительство России".Проверьте данные, поменяйте паспортТуристам стоит быть внимательнее. В числе оснований для признания загранпаспорта недействительным — изменение ФИО, пола или других личных сведений."Допустим, выезжающая за границу вышла замуж, сменила фамилию, а уехать пытается по прежнему документу — такой номер не пройдет, — пишет в телеграм-канале Георгий Мохов. — Могут изъять и назначить проверку".В беседе с РИА Новости он разъясняет: есть четкий дедлайн для замены, если данные стали другими, — 30 дней. После этого внутренний паспорт и, соответственно, заграничный становятся недействительными. Еще один момент — достоверность сведений. Георгий Мохов рассказывает поучительную историю из личного опыта. "Я перепутал дни рождения детей. Один ребенок родился 20 августа, другой — 23, — говорит он. — Получил новые паспорта, собрался вылетать в Болгарию и накануне обнаружил ошибку. Конечно, поездка не состоялась".Сейчас высокий сезон, многие в ажиотаже: схватил, не посмотрел, даже в голову не пришло. А потом выясняется, что в документе ошибка. В итоге завтра лететь, а паспорта, по сути, недействительны.Эксперт напоминает: если паспорт просрочен, испорчен, фамилия не читается — его нужно менять.Что с чипами?Подать заявление на биометрический паспорт по-прежнему невозможно. "Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта, — рассказала генеральный директор компании "Микрон" Гульнара Хасьянова. — Вопрос объемов — это общая ситуация, поскольку если во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный спрос, который требует увеличения мощностей и выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно".Ранее многие эксперты объясняли РИА Новости, что критичной разницы между биометрическим и пятилетним загранпаспортами нет, но есть нюансы. Например, цена, сроки действия, возможность вписать ребенка (пятилетний), быстрее пройти пограничный контроль (биометрический).Подавляющее большинство стран между этими документами различий не делает. Но, например, Мальта официально заявила об отказе в приеме на визы пятилетних паспортов на "шенген". В консульской службе посольства Республики Болгарии в Москве объяснили, что документы на визу принимаются от заявителей, у которых есть загранпаспорта с биометрией. При этом, как уточнила автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд, на сайте сервисно-визового центра Болгарии такого ограничения нет: написано, что паспорт должен быть выдан в течение последних десяти лет.Откладывать не стоитТак что если летом планируется выезд за границу, то ждать чипа не стоит. Опыт показывает: не всегда службы укладываются в прописанные сроки выдачи. По месту постоянной регистрации — месяц, при временной — три.Еще одна поучительная история. "Съездить в отпуск за границу не получилось, — рассказывает туристка Лана Павлова (имя изменено). — Паспорт я должна была получить 6 мая (прошло уже 36 дней), но уведомление не поступало, хотя у моих коллег документы готовились быстрее — 28-29 дней".В МФЦ помогли связаться с МВД, где объяснили, что раньше 12 мая паспорт не выдадут— по разным причинам."Поездку планировала на личном транспорте, поэтому ждала до последнего, но терять неделю отпуска и оставаться в Москве не хотелось — поехала по России", — говорит Лана Павлова. Сообщение о готовности поступило 12 мая вечером.Ускоренным путемСтоит ли обращаться к фирмам-посредникам, которые предлагают оформление в кратчайшие сроки, каждый решает сам. Они обещают: в понедельник сдаете документы и десятки тысяч рублей, в четверг забираете паспорт.Уверяют в легальности: "Подача в МФЦ, получение — там же. Если короткие сроки, то в Главном управлении МВД".Однако по закону на это нужны серьезные причины: необходимость экстренного лечения, смерть или болезнь близкого родственника за рубежом. "Оснований для срочного оформления заграничного паспорта, кроме указанных выше, не предусмотрено", — уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД России.С какими-либо сторонними организациями, уверяют там, министерство в части предоставления государственных услуг в сфере миграции не взаимодействует.

https://ria.ru/20230523/pasporta-1873625240.html

https://ria.ru/20230524/zagranpasport-1873818716.html

https://ria.ru/20230523/vizy-1873713369.html

https://ria.ru/20230204/zagranpasport-1849628430.html

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