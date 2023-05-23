https://ria.ru/20230523/vizy-1873713369.html
Названы страны ЕС, которые не ставят визы в загранпаспорта старого образца
Названы страны ЕС, которые не ставят визы в загранпаспорта старого образца - РИА Новости, 23.05.2023
Названы страны ЕС, которые не ставят визы в загранпаспорта старого образца
Эксперты выяснили, какие страны ЕС не принимают на визу загранпаспорта старого образца и назвали самые частые ошибки заявителей, приводящие к отказам на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:29
2023-05-23T18:29
2023-05-23T18:30
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Эксперты выяснили, какие страны ЕС не принимают на визу загранпаспорта старого образца и назвали самые частые ошибки заявителей, приводящие к отказам на разрешение на въезд, сообщает АТОР.В мае в СМИ и телеграм-каналах обсуждалась информация о том, что россияне с пятилетними паспортами старого образца стали получать шенгенские визы, по которым нельзя въехать в отдельные страны ЕС. Чаще всего в этом контексте упоминалась Дания. Также утверждалось, что несколько консульств неофициально отказываются принимать документы на визы, если у российского заявителя пятилетний небиометрический паспорт.Официально об отказе в приеме на визы пятилетних паспортов на шенген заявила только Мальта. На сайте визового центра Мальты еще 11 апреля была опубликована информация о том, что выдача шенгенских виз обладателям пятилетних заграничных паспортов РФ временно ограничена. Впрочем, в визе потенциальным туристам Мальта однозначно не отказывает.“В результате мониторинга сайтов визовых центров и консульств государств ЕС стран, которые по примеру Мальты не принимают на шенгенские визы пятилетние паспорта, больше не нашлось”, – утверждает АТОР.Однако есть еще и Болгария с национальными визами (страна не входит в шенгенскую зону). В консульской службе посольства Республики Болгария в Москве рассказали, что документы на национальную визу принимаются от всех заявителей, у которых есть российские паспорта с биометрией."Пятилетние российские паспорта без биометрии не принимаются уже несколько лет в связи с изменениями в болгарском законодательстве", — пояснили в дипмиссии. Напомним, с 21 апреля Болгария перестала пускать иностранцев с "неоткрытыми" шенгенскими визами и аналогичными многократными Кипра и Румынии.Больше всего шенгена российским туристам в минувшем году оформили консульства Испании, Италии, Франции, Греции, Германии и Венгрии. Там же дали экспертам АТОР и наиболее развернутые ответы по ситуации с визами.Так, в венгерском констульстве сообщили, что принимают на визы как пятилетние паспорта, так и биометрические на 10 лет. Срок рассмотрения документов – 2 недели. Для получения венгерского шенгена обязательно наличие выкупленных билетов в обе стороны.В генеральном консульстве Италии в Москве рассказали, что принимают документы на визу у граждан России и у обладателей пятилетних паспортов старого образца. Там напомнили, что "из-за недоразумения такие паспорта не принимались в течение 2-3 дней в ноябре 2022 года", однако сейчас никаких ограничений по их приему нет.В посольстве Греции разъяснили, что консульства Греции в РФ принимают паспорта как нового, так и старого образца (без биометрических данных).Самой распространенной ошибкой при подаче документов на получение шенгенской визы в консульствах стран ЕС назвали предоставление российскими заявителями недостоверных данных.В частности, в Генеральном консульстве Италии в Москве обратили внимание на частые случаи попытки подачи поддельных или фальсифицированных документов. Там напомнили, что "предоставление ясной и правдивой информации не только позволяет сотрудникам быстрее обрабатывать запросы", но и является "условием положительного решения по визе".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, мальта, москва
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, Мальта, Москва
Названы страны ЕС, которые не ставят визы в загранпаспорта старого образца
В АТОР рассказали, какие страны ЕС не принимают на визу загранпаспорта старого образца
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости
. Эксперты выяснили, какие страны ЕС не принимают на визу загранпаспорта старого образца и назвали самые частые ошибки заявителей, приводящие к отказам на разрешение на въезд, сообщает
АТОР.
В мае в СМИ и телеграм-каналах обсуждалась информация о том, что россияне с пятилетними паспортами старого образца стали получать шенгенские визы, по которым нельзя въехать в отдельные страны ЕС. Чаще всего в этом контексте упоминалась Дания
. Также утверждалось, что несколько консульств неофициально отказываются принимать документы на визы, если у российского заявителя пятилетний небиометрический паспорт.
Официально об отказе в приеме на визы пятилетних паспортов на шенген заявила только Мальта
. На сайте визового центра Мальты еще 11 апреля была опубликована информация о том, что выдача шенгенских виз обладателям пятилетних заграничных паспортов РФ
временно ограничена. Впрочем, в визе потенциальным туристам Мальта однозначно не отказывает.
“В результате мониторинга сайтов визовых центров и консульств государств ЕС стран, которые по примеру Мальты не принимают на шенгенские визы пятилетние паспорта, больше не нашлось”, – утверждает АТОР.
Однако есть еще и Болгария
с национальными визами (страна не входит в шенгенскую зону). В консульской службе посольства Республики Болгария в Москве
рассказали, что документы на национальную визу принимаются от всех заявителей, у которых есть российские паспорта с биометрией.
"Пятилетние российские паспорта без биометрии не принимаются уже несколько лет в связи с изменениями в болгарском законодательстве", — пояснили в дипмиссии. Напомним, с 21 апреля Болгария перестала
пускать иностранцев с "неоткрытыми" шенгенскими визами и аналогичными многократными Кипра
и Румынии
.
Больше всего шенгена российским туристам в минувшем году оформили консульства Испании
, Италии
, Франции
, Греции
, Германии
и Венгрии
. Там же дали экспертам АТОР и наиболее развернутые ответы по ситуации с визами.
Так, в венгерском констульстве сообщили, что принимают на визы как пятилетние паспорта, так и биометрические на 10 лет. Срок рассмотрения документов – 2 недели. Для получения венгерского шенгена обязательно наличие выкупленных билетов в обе стороны.
В генеральном консульстве Италии в Москве рассказали, что принимают документы на визу у граждан России и у обладателей пятилетних паспортов старого образца. Там напомнили, что "из-за недоразумения такие паспорта не принимались в течение 2-3 дней в ноябре 2022 года", однако сейчас никаких ограничений по их приему нет.
В посольстве Греции разъяснили, что консульства Греции в РФ принимают паспорта как нового, так и старого образца (без биометрических данных).
Самой распространенной ошибкой при подаче документов на получение шенгенской визы в консульствах стран ЕС назвали предоставление российскими заявителями недостоверных данных.
В частности, в Генеральном консульстве Италии в Москве обратили внимание на частые случаи попытки подачи поддельных или фальсифицированных документов. Там напомнили, что "предоставление ясной и правдивой информации не только позволяет сотрудникам быстрее обрабатывать запросы", но и является "условием положительного решения по визе".
Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам