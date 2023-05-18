https://ria.ru/20230518/zagranpasport-1872586764.html
На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца
На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 18.05.2023
На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца
Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:02
2023-05-18T12:02
2023-05-18T14:52
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании Гульнара Хасьянова. "Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов - это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно", - заявила она в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Она также рассказала, что у "Микрона" есть компетенция производить сим-карты. "Вопрос технических требований заказчика, который мы сейчас согласовываем, а объем будет зависеть от конкретных применений - будут ли это сим-карты для смартфонов или для интернета-вещей", - добавила глава компании. По словам Хасьяновой, наиболее важный вопрос сейчас - это замена сим-карт для интернета-вещей. "Это растущий рынок и это большое количество датчиков и специализированных девайсов, которые стоят в критической инфраструктуре. Это то, над чем надо работать в первую очередь. …Этот вопрос находится с операторами в проработке", - заключила гендиректор. Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно. Но уже в апреле Хасьянова отметила, что проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230215/putin-1852256362.html
https://ria.ru/20230215/zagranpasporta-1852267595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паспорт, россия, экономика, гознак, технологии, общество, новости - туризм, туризм
Паспорт, Россия, Экономика, Гознак, Технологии, Общество, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Новости - Туризм, Туризм
На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца
Глава "Микрона" Хасьянова: выпуск чипов для загранпаспортов нового образца идет стабильно
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании Гульнара Хасьянова.
"Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов - это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно", - заявила она в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
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Она также рассказала, что у "Микрона" есть компетенция производить сим-карты. "Вопрос технических требований заказчика, который мы сейчас согласовываем, а объем будет зависеть от конкретных применений - будут ли это сим-карты для смартфонов или для интернета-вещей", - добавила глава компании.
По словам Хасьяновой, наиболее важный вопрос сейчас - это замена сим-карт для интернета-вещей. "Это растущий рынок и это большое количество датчиков и специализированных девайсов, которые стоят в критической инфраструктуре. Это то, над чем надо работать в первую очередь. …Этот вопрос находится с операторами в проработке", - заключила гендиректор.
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака
". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.
В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно. Но уже в апреле Хасьянова отметила, что проблем с загранпаспортами нового типа в России
не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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