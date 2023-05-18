https://ria.ru/20230518/zagranpasport-1872586764.html

На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца

На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 18.05.2023

На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца

Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:02

2023-05-18T12:02

2023-05-18T14:52

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании Гульнара Хасьянова. "Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов - это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно", - заявила она в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Она также рассказала, что у "Микрона" есть компетенция производить сим-карты. "Вопрос технических требований заказчика, который мы сейчас согласовываем, а объем будет зависеть от конкретных применений - будут ли это сим-карты для смартфонов или для интернета-вещей", - добавила глава компании. По словам Хасьяновой, наиболее важный вопрос сейчас - это замена сим-карт для интернета-вещей. "Это растущий рынок и это большое количество датчиков и специализированных девайсов, которые стоят в критической инфраструктуре. Это то, над чем надо работать в первую очередь. …Этот вопрос находится с операторами в проработке", - заключила гендиректор. Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно. Но уже в апреле Хасьянова отметила, что проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230215/putin-1852256362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

паспорт, россия, экономика, гознак, технологии, общество, новости - туризм, туризм