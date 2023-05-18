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На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 18.05.2023
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12:02 18.05.2023 (обновлено: 14:52 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/zagranpasport-1872586764.html
На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца
На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 18.05.2023
На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца
Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:02
2023-05-18T14:52
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании Гульнара Хасьянова. "Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов - это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно", - заявила она в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Она также рассказала, что у "Микрона" есть компетенция производить сим-карты. "Вопрос технических требований заказчика, который мы сейчас согласовываем, а объем будет зависеть от конкретных применений - будут ли это сим-карты для смартфонов или для интернета-вещей", - добавила глава компании. По словам Хасьяновой, наиболее важный вопрос сейчас - это замена сим-карт для интернета-вещей. "Это растущий рынок и это большое количество датчиков и специализированных девайсов, которые стоят в критической инфраструктуре. Это то, над чем надо работать в первую очередь. …Этот вопрос находится с операторами в проработке", - заключила гендиректор. Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно. Но уже в апреле Хасьянова отметила, что проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230215/putin-1852256362.html
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РИА Новости
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паспорт, россия, экономика, гознак, технологии, общество, новости - туризм, туризм
Паспорт, Россия, Экономика, Гознак, Технологии, Общество, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Новости - Туризм, Туризм
На заводе "Микрон" рассказали о чипах для загранпаспортов нового образца

Глава "Микрона" Хасьянова: выпуск чипов для загранпаспортов нового образца идет стабильно

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании Гульнара Хасьянова.
"Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов - это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно", - заявила она в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
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Она также рассказала, что у "Микрона" есть компетенция производить сим-карты. "Вопрос технических требований заказчика, который мы сейчас согласовываем, а объем будет зависеть от конкретных применений - будут ли это сим-карты для смартфонов или для интернета-вещей", - добавила глава компании.
По словам Хасьяновой, наиболее важный вопрос сейчас - это замена сим-карт для интернета-вещей. "Это растущий рынок и это большое количество датчиков и специализированных девайсов, которые стоят в критической инфраструктуре. Это то, над чем надо работать в первую очередь. …Этот вопрос находится с операторами в проработке", - заключила гендиректор.
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.
В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно. Но уже в апреле Хасьянова отметила, что проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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