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На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента
На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента - РИА Новости, 26.05.2023
На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента
Писатель Дмитрий Глуховский* рассказал, что на него завели протокол из-за отсутствия обязательной маркировки иноагента в постах. Об этом он сообщил на своей... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:06
2023-05-26T16:06
2023-05-26T16:06
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Писатель Дмитрий Глуховский* рассказал, что на него завели протокол из-за отсутствия обязательной маркировки иноагента в постах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. На сайте Останкинского суда Москвы представлена карточка дела. В ней говорится, что "назначено судебное заседание на 15.06.2023 11:00". Статья указана 19.34, Ч. 4 о нарушении порядка деятельности иностранного агента.В феврале суд зарегистрировал дело в отношении Глуховского* о фейках про ВС России. На заседании в апреле огласили, что местонахождение писателя установить не удалось. Следствию известно, что тот улетел из "Шереметьево" в Барселону. В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ признало писателя иноагентом.Ранее сообщалось о том, что актер Михаил Мамаев рассказал о своих поездках в зону СВО. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230525/taksyur-1874116543.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, дмитрий глуховский
Новости культуры, Культура, Книги, Дмитрий Глуховский
На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента
На писателя Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента