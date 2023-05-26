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На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента - РИА Новости, 26.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:06 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/inoagent-1874356797.html
На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента
На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента - РИА Новости, 26.05.2023
На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента
Писатель Дмитрий Глуховский* рассказал, что на него завели протокол из-за отсутствия обязательной маркировки иноагента в постах. Об этом он сообщил на своей... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:06
2023-05-26T16:06
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Писатель Дмитрий Глуховский* рассказал, что на него завели протокол из-за отсутствия обязательной маркировки иноагента в постах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. На сайте Останкинского суда Москвы представлена карточка дела. В ней говорится, что "назначено судебное заседание на 15.06.2023 11:00". Статья указана 19.34, Ч. 4 о нарушении порядка деятельности иностранного агента.В феврале суд зарегистрировал дело в отношении Глуховского* о фейках про ВС России. На заседании в апреле огласили, что местонахождение писателя установить не удалось. Следствию известно, что тот улетел из "Шереметьево" в Барселону. В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ признало писателя иноагентом.Ранее сообщалось о том, что актер Михаил Мамаев рассказал о своих поездках в зону СВО. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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новости культуры, книги, дмитрий глуховский
Новости культуры, Культура, Книги, Дмитрий Глуховский
На Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента

На писателя Глуховского* подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Глуховский*
Писатель Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Писатель Дмитрий Глуховский* рассказал, что на него завели протокол из-за отсутствия обязательной маркировки иноагента в постах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
На сайте Останкинского суда Москвы представлена карточка дела. В ней говорится, что "назначено судебное заседание на 15.06.2023 11:00". Статья указана 19.34, Ч. 4 о нарушении порядка деятельности иностранного агента.
В феврале суд зарегистрировал дело в отношении Глуховского* о фейках про ВС России. На заседании в апреле огласили, что местонахождение писателя установить не удалось. Следствию известно, что тот улетел из "Шереметьево" в Барселону.
В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ признало писателя иноагентом.
Ранее сообщалось о том, что актер Михаил Мамаев рассказал о своих поездках в зону СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Ян Таксюр - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России
25 мая, 15:33
 
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