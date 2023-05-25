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Михаил Мамаев раскрыл детали своих поездок в зону СВО - РИА Новости, 25.05.2023
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Культура
 
23:58 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/mamaev-1874115705.html
Михаил Мамаев раскрыл детали своих поездок в зону СВО
Михаил Мамаев раскрыл детали своих поездок в зону СВО - РИА Новости, 25.05.2023
Михаил Мамаев раскрыл детали своих поездок в зону СВО
Звезда фильма "Виват, Гардемарины!" Михаил Мамаев раскрыл детали своей работы военкором в зоне СВО. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:58
2023-05-25T23:58
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Звезда фильма "Виват, Гардемарины!" Михаил Мамаев раскрыл детали своей работы военкором в зоне СВО."В конце прошлого года я стал военкором – я собираю материал, мы снимаем кино. Я бываю в местах, где без оружия опасно находиться. Я не понимал, как живой человек в самолете бомбит матерей с детьми, людей идущих на работу. Людям на той стороне не важен человек. Им важна земля, которую нужно отвоевать", – поделился актер в передаче "Жизнь и судьба". Он также рассказал историю о девочке Кате, которая должна была стать балериной, но погибла.&quot;Мне рассказали историю про девочку Катю, которая подавала большие надежды в балете. Она должна была через две недели уехать в Питер. Она возвращалась домой с бабушкой и педагогом – все трое попали под обстрел и погибли&quot;, – добавил Мамаев.По словам артиста, он решил отправиться в Донбасс, чтобы помочь соотечественникам. "Наступил такой момент, когда возникло желание помочь людям. Я родился и вырос в военной семье, я сам офицер запаса. Я стал думать, чем я могу помочь своей стране. Начал предлагать услуги как офицер запаса, гражданин, журналист, поэт", – заключил актер. Михаил Мамаев поддержал Донбасс в 2014 году еще до начала спецоперации. Он также перестал общаться со знакомыми, которые осудили действия российских властей по отношению к Украине, и удалил их в соцсетях. По словам артиста, сегодня важно доносить информацию о происходящем на передовой на родине. По этой причине он работает над документальными фильмами в зоне СВО.
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871244914.html
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знаменитости, донбасс, россия, украина
Культура, Знаменитости, Донбасс, Россия, Украина
Михаил Мамаев раскрыл детали своих поездок в зону СВО

Актер Михаил Мамаев раскрыл детали своих поездок в зону спецоперации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Михаил Мамаев на пресс-конференции, посвященной запуску кинопроекта "Гардемарины - 1787"
Актер Михаил Мамаев на пресс-конференции, посвященной запуску кинопроекта Гардемарины - 1787 - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Звезда фильма "Виват, Гардемарины!" Михаил Мамаев раскрыл детали своей работы военкором в зоне СВО.
«
"В конце прошлого года я стал военкором – я собираю материал, мы снимаем кино. Я бываю в местах, где без оружия опасно находиться. Я не понимал, как живой человек в самолете бомбит матерей с детьми, людей идущих на работу. Людям на той стороне не важен человек. Им важна земля, которую нужно отвоевать", – поделился актер в передаче "Жизнь и судьба".
Он также рассказал историю о девочке Кате, которая должна была стать балериной, но погибла.
«

"Мне рассказали историю про девочку Катю, которая подавала большие надежды в балете. Она должна была через две недели уехать в Питер. Она возвращалась домой с бабушкой и педагогом – все трое попали под обстрел и погибли", – добавил Мамаев.

По словам артиста, он решил отправиться в Донбасс, чтобы помочь соотечественникам.
«
"Наступил такой момент, когда возникло желание помочь людям. Я родился и вырос в военной семье, я сам офицер запаса. Я стал думать, чем я могу помочь своей стране. Начал предлагать услуги как офицер запаса, гражданин, журналист, поэт", – заключил актер.
Михаил Мамаев поддержал Донбасс в 2014 году еще до начала спецоперации. Он также перестал общаться со знакомыми, которые осудили действия российских властей по отношению к Украине, и удалил их в соцсетях. По словам артиста, сегодня важно доносить информацию о происходящем на передовой на родине. По этой причине он работает над документальными фильмами в зоне СВО.
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