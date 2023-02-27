https://ria.ru/20230227/glukhovskiy-1854719148.html

Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского* за фейки о ВС России

Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского* за фейки о ВС России - РИА Новости, 27.02.2023

Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского* за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы зарегистрировал дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, его рассмотрят заочно, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T21:50

2023-02-27T21:50

2023-02-27T21:50

дмитрий глуховский

москва

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, его рассмотрят заочно, сообщили РИА Новости в суде. Как отмечалось, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. В РФ он также заочно арестован. В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По уголовной статье о фейках о ВС РФ писателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852328060.html

москва

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дмитрий глуховский, москва, вооруженные силы рф