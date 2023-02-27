https://ria.ru/20230227/glukhovskiy-1854719148.html
Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского* за фейки о ВС России
Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского* за фейки о ВС России - РИА Новости, 27.02.2023
Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского* за фейки о ВС России
Басманный суд Москвы зарегистрировал дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, его рассмотрят заочно, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T21:50
2023-02-27T21:50
2023-02-27T21:50
дмитрий глуховский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, его рассмотрят заочно, сообщили РИА Новости в суде. Как отмечалось, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. В РФ он также заочно арестован. В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По уголовной статье о фейках о ВС РФ писателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852328060.html
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дмитрий глуховский, москва, вооруженные силы рф
Дмитрий Глуховский, Москва, Вооруженные силы РФ
Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского* за фейки о ВС России
Суд в Москве зарегистрировал дело против писателя Глуховского за фейки о ВС России
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского* о фейках о ВС РФ, его рассмотрят заочно, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело в отношении Глуховского* зарегистрировано 27 февраля", - рассказал собеседник агентства.
Как отмечалось, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. В РФ он также заочно арестован. В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
По уголовной статье о фейках о ВС РФ писателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России