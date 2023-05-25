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Министр обороны Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 25.05.2023
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09:04 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/shoygu-1873998710.html
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 25.05.2023
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Белоруссии, где участники заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:04
2023-05-25T09:04
безопасность
россия
белоруссия
минск
сергей шойгу
одкб
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Белоруссии, где участники заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят в четверг региональные вызовы и угрозы, сообщает российское военное ведомство. "В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказано в сообщении. В заседании предусматривается участие министров обороны государств-членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ, информирует Минобороны России. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
https://ria.ru/20230522/odkb-1873420762.html
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безопасность, россия, белоруссия, минск, сергей шойгу, одкб
Безопасность, Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Шойгу, ОДКБ
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны Шойгу прибыл в Минск, где Совмин обороны ОДКБ обсудит региональные угрозы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Белоруссии, где участники заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят в четверг региональные вызовы и угрозы, сообщает российское военное ведомство.
"В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказано в сообщении.
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ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность, заявил Песков
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В заседании предусматривается участие министров обороны государств-членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ, информирует Минобороны России.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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БезопасностьРоссияБелоруссияМинскСергей ШойгуОДКБ
 
 
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