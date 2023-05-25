https://ria.ru/20230525/shoygu-1873998710.html
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 25.05.2023
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Белоруссии, где участники заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:04
2023-05-25T09:04
2023-05-25T09:04
безопасность
россия
белоруссия
минск
сергей шойгу
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Белоруссии, где участники заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят в четверг региональные вызовы и угрозы, сообщает российское военное ведомство. "В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказано в сообщении. В заседании предусматривается участие министров обороны государств-членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ, информирует Минобороны России. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
https://ria.ru/20230522/odkb-1873420762.html
https://ria.ru/20230518/odkb-1872621473.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_174:0:2663:1867_1920x0_80_0_0_fa6c9caf458c9aef4f2833fa2b376daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, минск, сергей шойгу, одкб
Безопасность, Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Шойгу, ОДКБ
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск, где Совмин обороны ОДКБ обсудит региональные угрозы