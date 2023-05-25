https://ria.ru/20230525/putin-1874118188.html

Путин рассказал о сотрудничестве Узбекистана и Таджикистана с ЕАЭС

Путин рассказал о сотрудничестве Узбекистана и Таджикистана с ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Путин рассказал о сотрудничестве Узбекистана и Таджикистана с ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе выразил уверенность, что Узбекистан и Таджикистан... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:37

2023-05-25T15:37

2023-05-25T15:37

узбекистан

таджикистан

россия

эмомали рахмон

шавкат мирзиеев

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе выразил уверенность, что Узбекистан и Таджикистан будут наращивать сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Во время заседания Путин поприветствовал президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которые участвовали в мероприятии по видеосвязи. "Хочу выразить уверенность, что ваши страны будут наращивать продуктивное и многоплановое сотрудничество с пятёркой. Символично, что наша встреча проходит в канун празднования дня Евразийского экономического союза 29 мая, учреждённого решением высшего совета в прошлом году и знаменующего общую приверженность государств ЕАЭС к дальнейшему развитию интеграции", - сказал Путин. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.

https://ria.ru/20230525/evrazes-1874027594.html

https://ria.ru/20230525/sotrudnichestvo-1874062936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, таджикистан, россия, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире