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В Ленобласти предложили создать нормативы по запахам с полигонов - РИА Новости, 25.05.2023
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Ленинградская область
 
14:13 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/normativy-1874092009.html
В Ленобласти предложили создать нормативы по запахам с полигонов
В Ленобласти предложили создать нормативы по запахам с полигонов - РИА Новости, 25.05.2023
В Ленобласти предложили создать нормативы по запахам с полигонов
В Ленинградской области необходимо создать нормативы по запахам с мусорных полигонов на уровне экологического законодательства, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:13
2023-05-25T14:13
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
экология
мусор
бытовой мусор
раздельный сбор мусора
экология в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. В Ленинградской области необходимо создать нормативы по запахам с мусорных полигонов на уровне экологического законодательства, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе заседания комиссии Госсовета по экологии."Несмотря на то, что мы будем уходить от полигонов, необходимо установить нормативы и требования для них по обязательному устранению неприятных испарений. Запахи, в которых зачастую нет никаких вредных веществ, раздражают людей. А поскольку требования в этой области в законодательстве не жесткие, из-за этого возникают постоянные проблемы. Это вопрос надо решать", — подчеркнул Дрозденко.Кроме того, губернатор предложил усилить контроль за выдачей лицензий на переработку отходов частным компаниям, упростить процедуру оформления документов для рекультивации старых полигонов и свалок, разрешить перевод в лесные земли участки иных категорий и посадку на них леса, а также создать федеральную программу берегоукрепления в потенциально опасных местах."Темы, которые мы сегодня обсуждаем в рамках комиссии — очень важные. Уверен, что наши предложения найдут отражение в нацпроекте "Экология", — подчеркнул Дрозденко.В Ленинградской области в рамках национального проекта "Экология" реализуются четыре региональных проекта: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая страна", "Сохранение лесов" и "Сохранение уникальных водных объектов". Регион ежегодно входит в число субъектов, где высаживается больше всего леса. Показатель 2022 года по лесовосстановлению область выполнила на 106,2%, добавили в пресс-службе региона.
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ленинградская область, александр дрозденко, экология, мусор, бытовой мусор, раздельный сбор мусора, экология в россии
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Экология, Мусор, Бытовой мусор, раздельный сбор мусора, Экология в России

В Ленобласти предложили создать нормативы по запахам с полигонов

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании комиссии Госсовета по экологии
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании комиссии Госсовета по экологии - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. В Ленинградской области необходимо создать нормативы по запахам с мусорных полигонов на уровне экологического законодательства, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе заседания комиссии Госсовета по экологии.
«
"Несмотря на то, что мы будем уходить от полигонов, необходимо установить нормативы и требования для них по обязательному устранению неприятных испарений. Запахи, в которых зачастую нет никаких вредных веществ, раздражают людей. А поскольку требования в этой области в законодательстве не жесткие, из-за этого возникают постоянные проблемы. Это вопрос надо решать", — подчеркнул Дрозденко.
Кроме того, губернатор предложил усилить контроль за выдачей лицензий на переработку отходов частным компаниям, упростить процедуру оформления документов для рекультивации старых полигонов и свалок, разрешить перевод в лесные земли участки иных категорий и посадку на них леса, а также создать федеральную программу берегоукрепления в потенциально опасных местах.
"Темы, которые мы сегодня обсуждаем в рамках комиссии — очень важные. Уверен, что наши предложения найдут отражение в нацпроекте "Экология", — подчеркнул Дрозденко.
В Ленинградской области в рамках национального проекта "Экология" реализуются четыре региональных проекта: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая страна", "Сохранение лесов" и "Сохранение уникальных водных объектов". Регион ежегодно входит в число субъектов, где высаживается больше всего леса. Показатель 2022 года по лесовосстановлению область выполнила на 106,2%, добавили в пресс-службе региона.
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЭкологияМусорБытовой мусорраздельный сбор мусораЭкология в России
 
 
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