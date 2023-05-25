https://ria.ru/20230525/normativy-1874092009.html

В Ленобласти предложили создать нормативы по запахам с полигонов

В Ленобласти предложили создать нормативы по запахам с полигонов - РИА Новости, 25.05.2023

В Ленобласти предложили создать нормативы по запахам с полигонов

В Ленинградской области необходимо создать нормативы по запахам с мусорных полигонов на уровне экологического законодательства, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:13

2023-05-25T14:13

2023-05-25T14:13

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

экология

мусор

бытовой мусор

раздельный сбор мусора

экология в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. В Ленинградской области необходимо создать нормативы по запахам с мусорных полигонов на уровне экологического законодательства, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе заседания комиссии Госсовета по экологии."Несмотря на то, что мы будем уходить от полигонов, необходимо установить нормативы и требования для них по обязательному устранению неприятных испарений. Запахи, в которых зачастую нет никаких вредных веществ, раздражают людей. А поскольку требования в этой области в законодательстве не жесткие, из-за этого возникают постоянные проблемы. Это вопрос надо решать", — подчеркнул Дрозденко.Кроме того, губернатор предложил усилить контроль за выдачей лицензий на переработку отходов частным компаниям, упростить процедуру оформления документов для рекультивации старых полигонов и свалок, разрешить перевод в лесные земли участки иных категорий и посадку на них леса, а также создать федеральную программу берегоукрепления в потенциально опасных местах."Темы, которые мы сегодня обсуждаем в рамках комиссии — очень важные. Уверен, что наши предложения найдут отражение в нацпроекте "Экология", — подчеркнул Дрозденко.В Ленинградской области в рамках национального проекта "Экология" реализуются четыре региональных проекта: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая страна", "Сохранение лесов" и "Сохранение уникальных водных объектов". Регион ежегодно входит в число субъектов, где высаживается больше всего леса. Показатель 2022 года по лесовосстановлению область выполнила на 106,2%, добавили в пресс-службе региона.

https://ria.ru/20220802/reforma-1806677887.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, экология, мусор, бытовой мусор, раздельный сбор мусора, экология в россии