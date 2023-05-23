https://ria.ru/20230523/posol-1873623699.html

МИД Казахстана отказался комментировать данные о назначении посла Украины

МИД Казахстана отказался комментировать данные о назначении посла Украины - РИА Новости, 23.05.2023

МИД Казахстана отказался комментировать данные о назначении посла Украины

МИД Казахстана не комментирует сообщения СМИ о согласовании кандидатуры посла Украины в республике, учитывая конфиденциальный характер данной процедуры, заявил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:45

2023-05-23T14:45

2023-05-23T14:45

в мире

казахстан

украина

сергей гайдай

владимир зеленский

айбек смадияров

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АСТАНА, 23 мая - РИА Новости. МИД Казахстана не комментирует сообщения СМИ о согласовании кандидатуры посла Украины в республике, учитывая конфиденциальный характер данной процедуры, заявил журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Казахстан отказался утвердить кандидатуру экс-главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая. Как утверждают собеседники издания, казахстанская сторона "мягко, но твердо дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата". "Согласно международной практике и Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, согласование назначения послов сторонами осуществляется в закрытом режиме, так как принимающая сторона может отказать в согласовании представленной кандидатуры без объяснения причин. Данное решение нельзя расценивать как недружественный акт", - сказал представитель МИД Казахстана. "Учитывая конфиденциальный характер указанной процедуры, мы не вправе комментировать информацию, которая была опубликована со ссылкой на неназванные источники", - добавил он. По словам Смадиярова, "в целом, казахстанская сторона сохраняет приверженность развитию многоплановых дружественных казахстанско-украинских отношений". Предыдущим послом Украины в Казахстане был Петр Врублевский, в октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил его с должности. Ранее на одном из видео Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД Казахстана, ему был выражен протест в связи с его высказываниями.

https://ria.ru/20230521/post-1873257828.html

казахстан

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, украина, сергей гайдай, владимир зеленский, айбек смадияров