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МИД Казахстана отказался комментировать данные о назначении посла Украины - РИА Новости, 23.05.2023
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14:45 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/posol-1873623699.html
МИД Казахстана отказался комментировать данные о назначении посла Украины
МИД Казахстана отказался комментировать данные о назначении посла Украины - РИА Новости, 23.05.2023
МИД Казахстана отказался комментировать данные о назначении посла Украины
МИД Казахстана не комментирует сообщения СМИ о согласовании кандидатуры посла Украины в республике, учитывая конфиденциальный характер данной процедуры, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:45
2023-05-23T14:45
в мире
казахстан
украина
сергей гайдай
владимир зеленский
айбек смадияров
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АСТАНА, 23 мая - РИА Новости. МИД Казахстана не комментирует сообщения СМИ о согласовании кандидатуры посла Украины в республике, учитывая конфиденциальный характер данной процедуры, заявил журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Казахстан отказался утвердить кандидатуру экс-главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая. Как утверждают собеседники издания, казахстанская сторона "мягко, но твердо дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата". "Согласно международной практике и Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, согласование назначения послов сторонами осуществляется в закрытом режиме, так как принимающая сторона может отказать в согласовании представленной кандидатуры без объяснения причин. Данное решение нельзя расценивать как недружественный акт", - сказал представитель МИД Казахстана. "Учитывая конфиденциальный характер указанной процедуры, мы не вправе комментировать информацию, которая была опубликована со ссылкой на неназванные источники", - добавил он. По словам Смадиярова, "в целом, казахстанская сторона сохраняет приверженность развитию многоплановых дружественных казахстанско-украинских отношений". Предыдущим послом Украины в Казахстане был Петр Врублевский, в октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил его с должности. Ранее на одном из видео Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД Казахстана, ему был выражен протест в связи с его высказываниями.
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в мире, казахстан, украина, сергей гайдай, владимир зеленский, айбек смадияров
В мире, Казахстан, Украина, Сергей Гайдай, Владимир Зеленский, Айбек Смадияров
МИД Казахстана отказался комментировать данные о назначении посла Украины

МИД Казахстана отказался комментировать сообщения СМИ о процедуре назначения посла Украины

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 23 мая - РИА Новости. МИД Казахстана не комментирует сообщения СМИ о согласовании кандидатуры посла Украины в республике, учитывая конфиденциальный характер данной процедуры, заявил журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Казахстан отказался утвердить кандидатуру экс-главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая. Как утверждают собеседники издания, казахстанская сторона "мягко, но твердо дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата".
"Согласно международной практике и Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, согласование назначения послов сторонами осуществляется в закрытом режиме, так как принимающая сторона может отказать в согласовании представленной кандидатуры без объяснения причин. Данное решение нельзя расценивать как недружественный акт", - сказал представитель МИД Казахстана.
«
"Учитывая конфиденциальный характер указанной процедуры, мы не вправе комментировать информацию, которая была опубликована со ссылкой на неназванные источники", - добавил он.
По словам Смадиярова, "в целом, казахстанская сторона сохраняет приверженность развитию многоплановых дружественных казахстанско-украинских отношений".
Предыдущим послом Украины в Казахстане был Петр Врублевский, в октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил его с должности. Ранее на одном из видео Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД Казахстана, ему был выражен протест в связи с его высказываниями.
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