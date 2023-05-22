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СМИ: Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности - РИА Новости, 22.05.2023
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18:41 22.05.2023 (обновлено: 19:51 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/posol-1873480565.html
СМИ: Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности
СМИ: Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности - РИА Новости, 22.05.2023
СМИ: Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности
Казахстан отказался утвердить кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины, пишет газета "Зеркало недели". РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:41
2023-05-22T19:51
в мире
казахстан
украина
сергей гайдай
владимир зеленский
ермек кошербаев
киев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Казахстан отказался утвердить кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины, пишет газета "Зеркало недели". Украинские СМИ предполагали, что Гайдай может возглавить дипломатическое представительство в Астане.Предыдущим послом Украины в Казахстане был Петр Врублевский, в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности. В конце августа дипломат спровоцировал международный скандал, когда заявил в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, что Киев старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и в России. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал к себе посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. В начале октября стало известно, что Астана получила от Киева запрос о назначении нового посла.
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в мире, казахстан, украина, сергей гайдай, владимир зеленский, ермек кошербаев, киев
В мире, Казахстан, Украина, Сергей Гайдай, Владимир Зеленский, Ермек Кошербаев, Киев
СМИ: Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности

ZN.UA: Казахстан отказался выдать агреман экс-главе подконтрольной Киеву части ЛНР Гайдаю

© Фото : Сергей Гайдай / TelegramСергей Гайдай
Сергей Гайдай - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Сергей Гайдай / Telegram
Сергей Гайдай. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Казахстан отказался утвердить кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины, пишет газета "Зеркало недели".
«

"Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но решительно дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата", — говорится в публикации.

Украинские СМИ предполагали, что Гайдай может возглавить дипломатическое представительство в Астане.
Предыдущим послом Украины в Казахстане был Петр Врублевский, в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности. В конце августа дипломат спровоцировал международный скандал, когда заявил в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, что Киев старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и в России. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.
В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал к себе посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. В начале октября стало известно, что Астана получила от Киева запрос о назначении нового посла.
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В миреКазахстанУкраинаСергей ГайдайВладимир ЗеленскийЕрмек КошербаевКиев
 
 
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