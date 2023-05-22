https://ria.ru/20230522/posol-1873480565.html

СМИ: Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности

СМИ: Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности - РИА Новости, 22.05.2023

СМИ: Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за профнепригодности

Казахстан отказался утвердить кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины, пишет газета "Зеркало недели". РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:41

2023-05-22T18:41

2023-05-22T19:51

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Казахстан отказался утвердить кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины, пишет газета "Зеркало недели". Украинские СМИ предполагали, что Гайдай может возглавить дипломатическое представительство в Астане.Предыдущим послом Украины в Казахстане был Петр Врублевский, в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности. В конце августа дипломат спровоцировал международный скандал, когда заявил в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, что Киев старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и в России. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал к себе посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. В начале октября стало известно, что Астана получила от Киева запрос о назначении нового посла.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, казахстан, украина, сергей гайдай, владимир зеленский, ермек кошербаев, киев