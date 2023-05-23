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На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 23.05.2023
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Шоубиз
 
13:04 23.05.2023 (обновлено: 13:08 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/morgenshtern-1873587955.html
На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента
На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 23.05.2023
На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента
На рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента в Сети, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:04
2023-05-23T13:08
шоубиз
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента в Сети, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. "Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", – рассказал собеседник агентства. По информации суда, за данное нарушение артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей. После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и переехал за границу. Прошлой весной его включили в ресстр физлиц-иноагентов. Источниками финансирования музыканта назвали Израиль и Украину. Позже рэпер хотел обжаловать это решение, но суд отказал ему в иске. Исполнитель путешествует и редко задерживается в одной стране надолго. Последнее видео на его странице в соцсети было сделано в Дубае.*Признан Минюстом иноагентом
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моргенштерн (алишер моргенштерн), новости шоу-бизнеса, москва, израиль, украина
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Новости шоу-бизнеса, Москва, Израиль, Украина
На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента

Моргенштерну* грозит штраф до 50 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в Сети

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента в Сети, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
«
"Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", – рассказал собеседник агентства.
По информации суда, за данное нарушение артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.
После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и переехал за границу. Прошлой весной его включили в ресстр физлиц-иноагентов. Источниками финансирования музыканта назвали Израиль и Украину.
Позже рэпер хотел обжаловать это решение, но суд отказал ему в иске.
Исполнитель путешествует и редко задерживается в одной стране надолго. Последнее видео на его странице в соцсети было сделано в Дубае.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Новости шоу-бизнесаМоскваИзраильУкраина
 
 
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