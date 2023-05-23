https://ria.ru/20230523/morgenshtern-1873587955.html

На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента

На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 23.05.2023

На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента

На рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента в Сети, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:04

2023-05-23T13:04

2023-05-23T13:08

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента в Сети, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. "Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", – рассказал собеседник агентства. По информации суда, за данное нарушение артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей. После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и переехал за границу. Прошлой весной его включили в ресстр физлиц-иноагентов. Источниками финансирования музыканта назвали Израиль и Украину. Позже рэпер хотел обжаловать это решение, но суд отказал ему в иске. Исполнитель путешествует и редко задерживается в одной стране надолго. Последнее видео на его странице в соцсети было сделано в Дубае.*Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230522/dzhango-1873437654.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

моргенштерн (алишер моргенштерн), новости шоу-бизнеса, москва, израиль, украина