https://ria.ru/20230523/morgenshtern-1873587955.html
На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента
На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 23.05.2023
На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента
На рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента в Сети, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:04
2023-05-23T13:04
2023-05-23T13:08
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* составили административный протокол за неуказание статуса иностранного агента в Сети, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. "Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", – рассказал собеседник агентства. По информации суда, за данное нарушение артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей. После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и переехал за границу. Прошлой весной его включили в ресстр физлиц-иноагентов. Источниками финансирования музыканта назвали Израиль и Украину. Позже рэпер хотел обжаловать это решение, но суд отказал ему в иске. Исполнитель путешествует и редко задерживается в одной стране надолго. Последнее видео на его странице в соцсети было сделано в Дубае.*Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230522/dzhango-1873437654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), новости шоу-бизнеса, москва, израиль, украина
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Новости шоу-бизнеса, Москва, Израиль, Украина
На Моргенштерна* составили протокол за неуказание статуса иноагента
Моргенштерну* грозит штраф до 50 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в Сети