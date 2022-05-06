https://ria.ru/20220506/obzhalovanie-1787327581.html

Моргенштерн* намерен обжаловать включение в реестр иностранных агентов

Моргенштерн* намерен обжаловать включение в реестр иностранных агентов - РИА Новости, 06.05.2022

Моргенштерн* намерен обжаловать включение в реестр иностранных агентов

Рэпер Алишер Моргенштерн* знает, что был признан иноагентом и обжалует решение Минюста РФ о включении его этот список, сообщили его представители. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:10

2022-05-06T23:10

2022-05-06T23:10

моргенштерн (алишер моргенштерн)

сергей жорин

россия

израиль

украина

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* знает, что был признан иноагентом и обжалует решение Минюста РФ о включении его этот список, сообщили его представители."Моргенштерн* в курсе дела. А я пока сам ещё не углублялся в тему, занят с гостями, так что ничего не могу сказать",- сказал РИА Новости представитель артиста Владимир Шавгулидзе.Его адвокат Сергей Жорин заявил, что это решение будет оспорено."Алишер Моргенштерн* не согласен с решением Минюста РФ о внесении его в перечень физлиц-иноагентов и оно естественно будет обжаловано", - написал он в социальных сетях.Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр с пояснением "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывается "Yoola Labs Ltd" (Израиль), Украина.В список ранее были включены также Киселев Евгений Алексеевич*, Ганапольский Матвей Юрьевич*, Волков Леонид Михайлович*, Кара-Мурза Владимир Владимирович*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220506/inoagent-1787297531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

моргенштерн (алишер моргенштерн), сергей жорин, россия, израиль, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)