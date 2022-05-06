https://ria.ru/20220506/obzhalovanie-1787327581.html
Моргенштерн* намерен обжаловать включение в реестр иностранных агентов
Моргенштерн* намерен обжаловать включение в реестр иностранных агентов - РИА Новости, 06.05.2022
Моргенштерн* намерен обжаловать включение в реестр иностранных агентов
Рэпер Алишер Моргенштерн* знает, что был признан иноагентом и обжалует решение Минюста РФ о включении его этот список, сообщили его представители. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:10
2022-05-06T23:10
2022-05-06T23:10
моргенштерн (алишер моргенштерн)
сергей жорин
россия
израиль
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* знает, что был признан иноагентом и обжалует решение Минюста РФ о включении его этот список, сообщили его представители."Моргенштерн* в курсе дела. А я пока сам ещё не углублялся в тему, занят с гостями, так что ничего не могу сказать",- сказал РИА Новости представитель артиста Владимир Шавгулидзе.Его адвокат Сергей Жорин заявил, что это решение будет оспорено."Алишер Моргенштерн* не согласен с решением Минюста РФ о внесении его в перечень физлиц-иноагентов и оно естественно будет обжаловано", - написал он в социальных сетях.Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр с пояснением "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывается "Yoola Labs Ltd" (Израиль), Украина.В список ранее были включены также Киселев Евгений Алексеевич*, Ганапольский Матвей Юрьевич*, Волков Леонид Михайлович*, Кара-Мурза Владимир Владимирович*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220506/inoagent-1787297531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), сергей жорин, россия, израиль, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
Моргенштерн* намерен обжаловать включение в реестр иностранных агентов
Рэпер Моргенштерн* намерен обжаловать включение его в реестр иностранных агентов