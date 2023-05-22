https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

Зеленский доказал, что остается слугой народа. Правда, не украинского

Зеленский доказал, что остается слугой народа. Правда, не украинского - РИА Новости, 22.05.2023

Зеленский доказал, что остается слугой народа. Правда, не украинского

Владимир Зеленский всегда в мае доказывал, что остается тем, кем его избрали украинцы: слугой народа. Аккурат в годовщину своей инаугурации — каждое 20 мая — он РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

хиросима (префектура)

владимир зеленский

марко бертолини

большая двадцатка

f-16

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Владимир Зеленский всегда в мае доказывал, что остается тем, кем его избрали украинцы: слугой народа. Аккурат в годовщину своей инаугурации — каждое 20 мая — он устраивал грандиозный перфоманс в виде отчета за прошедший год своего правления. Оправдывая звание "слуги", отчитывался перед "хозяевами" — избирателями Украины.Всего два года назад (а кажется, как же давно это было!) для этих целей Зеленский выбрал ангар авиационного предприятия "Антонов" и огромный недостроенный самолет "Мрия" без крыльев в качестве фона. И нарисовал тогда ошеломленным украинцам прекрасную картину будущего их страны, в которой "Мрия" (по-украински значит "мечта") наконец-то полетит в заоблачную высь. Меньше чем через год боевики, подчиненные Зеленскому, разбомбили и ангар, в котором он проводил пресс-конференцию, и украинскую "Мрию", так и не взмывшую в небо.А ведь все было в руках Зеленского. Просто тогда, два года назад, обсуждая превращение Украины в Нью-Васюки, он забыл об основном обещании, при котором его и избрали украинцы, — о мире. Сейчас даже смешно вспоминать слова, произнесенные "слугой народа" 20 мая 2019 года во время его инаугурационной речи: "Наша первостепенная задача — прекращение огня… Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир".Сейчас же Зеленский остался верным своей традиции и на годовщину инаугурации тоже поехал отчитываться как истинный слуга народа. Но на этот раз новому хозяину — лидеру американского народа. Очень знаковый шаг, лишний раз подтверждающий, что Украина и ее народ давно уже стали для Зеленского всего лишь ресурсной базой для обеспечения его кровавых авантюр и будущего, которое он точно не связывает с Украиной.Его визит в Японию на саммит "Большой семерки" стал очередным выпрашиванием оружия. Украинские дипломаты могут долго обижаться на западную прессу, что та сравнивает зарубежные вояжи Зеленского с гастролями бродячего шапито, но так на деле это и выглядит. Весь смысл многочисленных поездок сводится к сбору очередных средств на поддержание войны — а значит, продолжение смертей украинцев. Как верно заметил на днях отставной итальянский генерал Марко Бертолини, "война закончилась бы год назад и не стоила бы сотни тысяч жизней", если бы прекратились поставки западного оружия на Украину.Самое ужасное, что все это прекрасно понимают. Лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель заявляет фактически то же самое. Но, прекрасно понимая цену эскалации конфликта и поставок новых смертоносных вооружений на Украину, Запад продолжает использовать в качестве пушечного мяса украинцев — тех самых, чьим "слугой" Зеленский обещал быть еще два года назад, пока не приобрел себе нового хозяина.Перед нынешним боссом Зеленский в Хиросиме лебезил как мог. И пафосно выразил надежду, что "крылья нашей общей свободы будут, очевидно, самыми сильными в мире". Очень непредусмотрительное утверждение, учитывая параллели с его обещаниями приделать крылья к украинской "Мрии" два года тому назад.Так же неосмотрительно было привозить в конгресс США флаг, переданный ему "защитниками Бахмута" в декабре прошлого года. Теперь Зеленский, сидя рядом с президентом США, вынужден был оправдываться за утрату города, который он сам долго называл "крепостью", и в конечном итоге запутался в том, кто же им владеет. По его реакции было заметно, насколько болезненным для Зеленского оказалась утеря Артемовска именно в момент нахождения на саммите G20. Не этих новостей ждали от "слуги американского народа" его нынешние хозяева, собравшиеся в Хиросиме. Хорошо хоть, не догадался привезти Байдену флаг из очередной "крепости" — это уже стало дурной приметой.Чтобы подсластить горечь унизительного поражения в Донбассе, украинский президент пытается преподнести как "победу" обещания Запада выделить Киеву истребители F-16. Как это будет выглядеть на практике, никто еще сказать не может. А соответственно, никто не знает, насколько это приблизит мир к глобальной катастрофе.Хиросима — лучшее место для того, чтобы оценить последствия таковой и понять, чем это может обернуться для всей планеты и особенно — для украинского народа, которому четыре года назад обещал служить верой и правдой "слуга" Зеленский. Но новому хозяину он дает совершенно иные обещания: не мира, а войны.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

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украина

хиросима (префектура)

сша

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аналитика, украина, хиросима (префектура), владимир зеленский, марко бертолини, большая двадцатка, f-16, жозеп боррель, сша