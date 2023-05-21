https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873213761.html

В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска

В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023

В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что тот не признавал взятие Артемовска силами России. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T10:54

2023-05-21T10:54

2023-05-21T12:51

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что тот не признавал взятие Артемовска силами России. Ранее в воскресенье агентство Рейтер сообщило, что Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. На полях саммита "Большой семерки", отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины он заявил, что "думаю, нет", добавив, что "сегодня он остается лишь в наших сердцах". "Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте (украинское название Артемовска - прим. ред.). Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом президент опроверг взятие Бахмута", - написал Никифоров в социальной сети Facebook*. При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: "Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут". Ранее президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

артемовск

россия

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины