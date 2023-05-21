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В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:54 21.05.2023 (обновлено: 12:51 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873213761.html
В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска
В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что тот не признавал взятие Артемовска силами России. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:54
2023-05-21T12:51
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что тот не признавал взятие Артемовска силами России. Ранее в воскресенье агентство Рейтер сообщило, что Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. На полях саммита "Большой семерки", отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины он заявил, что "думаю, нет", добавив, что "сегодня он остается лишь в наших сердцах". "Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте (украинское название Артемовска - прим. ред.). Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом президент опроверг взятие Бахмута", - написал Никифоров в социальной сети Facebook*. При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: "Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут". Ранее президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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артемовск
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артемовск, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В офисе Зеленского заявили, что он не признавал потерю Артемовска

Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский не признавал потерю контроля ВСУ над Артемовском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Боец ЧВК "Вагнер" в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что тот не признавал взятие Артемовска силами России.
Ранее в воскресенье агентство Рейтер сообщило, что Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. На полях саммита "Большой семерки", отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины он заявил, что "думаю, нет", добавив, что "сегодня он остается лишь в наших сердцах".
"Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте (украинское название Артемовска - прим. ред.). Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом президент опроверг взятие Бахмута", - написал Никифоров в социальной сети Facebook*.
При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: "Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут".
Ранее президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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