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Посол Украины потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с шапито - РИА Новости, 17.05.2023
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13:27 17.05.2023 (обновлено: 13:31 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/shapito-1872374198.html
Посол Украины потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с шапито
Посол Украины потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с шапито - РИА Новости, 17.05.2023
Посол Украины потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с шапито
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений после того, как ведущие радиостанции RTL France сравнили европейское турне украинского президента РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:27
2023-05-17T13:31
в мире
украина
франция
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений после того, как ведущие радиостанции RTL France сравнили европейское турне украинского президента Владимира Зеленского с цирком-шапито. Ранее в эфире радиостанции RTL France юморист Лоран Герра представил турне Зеленского как "цирк, путешествующий со своим зверинцем". В "труппу" вошли президент США Джо Байден, который "эквилибрирует на своих ходунках", "надоедливая" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и кастрюльные концерты президента Франции Эммануэля Макрона. "Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и за вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни", — написал в Twitter посол, прикрепив ссылку на видеофрагмент радиоэфира. В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html
https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html
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в мире, украина, франция, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский
Посол Украины потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с шапито

Посол Украины Омельченко потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с шапито

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений после того, как ведущие радиостанции RTL France сравнили европейское турне украинского президента Владимира Зеленского с цирком-шапито.
Ранее в эфире радиостанции RTL France юморист Лоран Герра представил турне Зеленского как "цирк, путешествующий со своим зверинцем". В "труппу" вошли президент США Джо Байден, который "эквилибрирует на своих ходунках", "надоедливая" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и кастрюльные концерты президента Франции Эммануэля Макрона.
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"Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и за вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни", — написал в Twitter посол, прикрепив ссылку на видеофрагмент радиоэфира.
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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