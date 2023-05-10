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Боррель признал, что конфликт на Украине без помощи Запада сразу закончится - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 10.05.2023 (обновлено: 15:02 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870749863.html
Боррель признал, что конфликт на Украине без помощи Запада сразу закончится
Боррель признал, что конфликт на Украине без помощи Запада сразу закончится - РИА Новости, 10.05.2023
Боррель признал, что конфликт на Украине без помощи Запада сразу закончится
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признает, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:47
2023-05-10T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признает, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников. "Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена", - заявил Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta. При этом от задался вопросом о том, будет ли достигнутый таким способом мир отвечать интересам Запада. "Мир как можно скорее, но какой мир?" - заявил он. При этом он задался вопросом о том, будет ли достигнутый таким способом мир отвечать интересам Запада. "Мир как можно скорее, но какой мир?" - заявил он. Он отметил, что нужно продолжать оказывать помощь Украине. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель признал, что конфликт на Украине без помощи Запада сразу закончится

Боррель: конфликт на Украине немедленно прекратился бы, если бы Запад не помогал Киеву

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признает, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников.
"Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена", - заявил Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta.
При этом от задался вопросом о том, будет ли достигнутый таким способом мир отвечать интересам Запада. "Мир как можно скорее, но какой мир?" - заявил он.
При этом он задался вопросом о том, будет ли достигнутый таким способом мир отвечать интересам Запада. "Мир как можно скорее, но какой мир?" - заявил он. Он отметил, что нужно продолжать оказывать помощь Украине.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине
8 мая, 12:53
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины
29 апреля, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЖозеп БоррельНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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