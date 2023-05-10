https://ria.ru/20230510/ukraina-1870749863.html

Боррель признал, что конфликт на Украине без помощи Запада сразу закончится

Боррель признал, что конфликт на Украине без помощи Запада сразу закончится - РИА Новости, 10.05.2023

Боррель признал, что конфликт на Украине без помощи Запада сразу закончится

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признает, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:47

2023-05-10T11:47

2023-05-10T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

жозеп боррель

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признает, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников. "Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена", - заявил Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta. При этом от задался вопросом о том, будет ли достигнутый таким способом мир отвечать интересам Запада. "Мир как можно скорее, но какой мир?" - заявил он. При этом он задался вопросом о том, будет ли достигнутый таким способом мир отвечать интересам Запада. "Мир как можно скорее, но какой мир?" - заявил он. Он отметил, что нужно продолжать оказывать помощь Украине. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр