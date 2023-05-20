https://ria.ru/20230520/mir-1873114197.html

Глава ЕК заявила, что страны Глобального Юга якобы разочаровались в Китае

Глава ЕК заявила, что страны Глобального Юга якобы разочаровались в Китае - РИА Новости, 20.05.2023

Глава ЕК заявила, что страны Глобального Юга якобы разочаровались в Китае

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите G7 в Японии, заявила, что многие страны Глобального Юга (развивающиеся страны Африки, Азии,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:58

2023-05-20T13:58

2023-05-20T21:33

в мире

россия

китай

африка

урсула фон дер ляйен

кристофер мутсвангва

николай патрушев

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите G7 в Японии, заявила, что многие страны Глобального Юга (развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки) якобы разочаровались в Китае и России, поэтому у "Семерки" открывается "окно возможностей", но надо "быть быстрыми и конкретными".Глава ЕК выступила в Хиросиме на сессии, посвященной усилению взаимодействия с международными партнерами. Текст выступления распространила в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.В Африке растет сопротивление диктату Запада и США, заявил ранее в интервью РИА Новости спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. А по словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, стратегия удушения неугодных государств, используемая Западом, — это возрождение старых методов колониализма. Кроме того, в России не раз отмечали, что Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков. Представители целого ряда стран ранее неоднократно заявляли, что, несмотря на давление Запада, они продолжают активно сотрудничать с Россией. "Современные вызовы оказывают сильное влияние на мировую экономику, но особенно на Глобальный Юг. <…> Многие страны с формирующимся рынком, развивающиеся страны ищут возможности устойчивого финансирования. Инициатива "Один пояс, один путь" выглядела хорошим деловым предложением. Но многие страны Глобального Юга получили негативный опыт с Китаем. Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе. А все, что может предложить этим странам Россия, — это оружие и наемники", — заявила глава ЕК.По ее словам, страны Глобального Юга ищут "альтернативные варианты финансирования". "Для G7 и близких партнеров открывается окно возможностей. Мы должны предложить взаимовыгодное партнерство странам с развивающейся экономикой, которые хотят работать с нами. Но мы должны быть быстрыми и конкретными", — уверена глава Еврокомиссии.Ранее в МИД России заявляли, что страны Глобального Юга и Востока, государства ближнего окружения, приобретают для России принципиальное значение в вопросе экономического сотрудничества, поскольку Запад не настроен урегулировать накопившийся объем противоречий с Россией на равноправной основе, и основные возможности для России на внешних рынках лежат теперь вне евроатлантического сообщества.Россия успешно и последовательно развивает сотрудничество с разными странами. В частности, торгово-экономическое сотрудничество Индии и России получило мощный импульс, а взаимный товарооборот достиг отметки почти в 30 миллиардов долларов. Кроме того, идет активное сотрудничество России со странами Африки. Повестка второго саммита Россия — Африка, который пройдет в Петербурге 27-28 июля, будет посвящена формированию справедливого миропорядка, созданию новой валютно-финансовой и экономической инфраструктуры, гуманитарному сотрудничеству, заявляли в МИД России. Россия также активно сотрудничает со странами по линии БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), обсуждается переход на торговлю в нацвалютах. Президент Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики России. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров.

https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873109363.html

https://ria.ru/20230520/podbezopasnost-1873083838.html

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китай

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, африка, урсула фон дер ляйен, кристофер мутсвангва, николай патрушев, еврокомиссия, g7, брикс