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В Петербурге создадут отделение Российской академии наук - РИА Новости, 18.05.2023
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Наука
 
21:41 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/ran-1872772354.html
В Петербурге создадут отделение Российской академии наук
В Петербурге создадут отделение Российской академии наук - РИА Новости, 18.05.2023
В Петербурге создадут отделение Российской академии наук
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:41
2023-05-18T21:41
наука
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
михаил мишустин
российская академия наук
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, основной целью работы учреждения будет участие в проведении и развитии фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей страны. Кроме того, Петербургское отделение РАН будет проводить экспертное научное обеспечение деятельности органов власти в городе и области.
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санкт-петербург
россия
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общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, михаил мишустин, российская академия наук
Наука, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Михаил Мишустин, Российская академия наук
В Петербурге создадут отделение Российской академии наук

Мишустин распорядился создать Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание РАН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«

"Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургское отделение Российской академии Наук"... и отнеси учреждение к ведению федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, основной целью работы учреждения будет участие в проведении и развитии фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей страны. Кроме того, Петербургское отделение РАН будет проводить экспертное научное обеспечение деятельности органов власти в городе и области.
Защита диссертации - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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13 мая, 09:45
 
НаукаОбществоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьМихаил МишустинРоссийская академия наук
 
 
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