https://ria.ru/20230518/ran-1872772354.html
В Петербурге создадут отделение Российской академии наук
В Петербурге создадут отделение Российской академии наук - РИА Новости, 18.05.2023
В Петербурге создадут отделение Российской академии наук
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:41
2023-05-18T21:41
2023-05-18T21:41
наука
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
михаил мишустин
российская академия наук
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, основной целью работы учреждения будет участие в проведении и развитии фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей страны. Кроме того, Петербургское отделение РАН будет проводить экспертное научное обеспечение деятельности органов власти в городе и области.
https://ria.ru/20230513/dissertatsii-1871472388.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, михаил мишустин, российская академия наук
Наука, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Михаил Мишустин, Российская академия наук
В Петербурге создадут отделение Российской академии наук
Мишустин распорядился создать Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук