https://ria.ru/20230518/ran-1872772354.html

В Петербурге создадут отделение Российской академии наук

В Петербурге создадут отделение Российской академии наук - РИА Новости, 18.05.2023

В Петербурге создадут отделение Российской академии наук

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T21:41

2023-05-18T21:41

2023-05-18T21:41

наука

общество

санкт-петербург

россия

ленинградская область

михаил мишустин

российская академия наук

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, основной целью работы учреждения будет участие в проведении и развитии фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей страны. Кроме того, Петербургское отделение РАН будет проводить экспертное научное обеспечение деятельности органов власти в городе и области.

https://ria.ru/20230513/dissertatsii-1871472388.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, михаил мишустин, российская академия наук