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Спецоперация, 17 мая: "Кинжал" уничтожил в Киеве РЛС и пять Patriot - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 17.05.2023 (обновлено: 23:28 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872506297.html
Спецоперация, 17 мая: "Кинжал" уничтожил в Киеве РЛС и пять Patriot
Спецоперация, 17 мая: "Кинжал" уничтожил в Киеве РЛС и пять Patriot - РИА Новости, 17.05.2023
Спецоперация, 17 мая: "Кинжал" уничтожил в Киеве РЛС и пять Patriot
Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в среду РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:09
2023-05-17T23:28
специальная военная операция на украине
россия
киев
луганская народная республика
андрей марочко
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в среду в министерстве обороны России. "По достоверно подтвержденным данным, 16 мая т .г. в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - сообщили в ведомстве. Ход операцииПотери украинской армии за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили свыше 180 военнослужащих, на донецком направлении – 360 бойцов и 14 единиц техники, группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных, сообщили в МО РФ. В МО РФ отметили, что за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, в ДНР российские военные отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки. На купянском направлении артиллерия и авиация группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Ольшаны, Петропавловки и Масютовки в Харьковской области. Помимо этого, удалось пресечь действия шести групп украинских диверсантов возле Тимковки в Харьковской области, Розовки, Стельмаховки и Новоселовского в Луганской Народной Республике. Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, цели удара достигнуты, назначенный объект удалось поразить, подчеркнули в ведомстве. Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск погибли пять человек, ранены 23. По его словам, были повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка выросло до трех, еще два человека пострадали в Еленовке. В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин. "Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров. В миреМеханизм регистрирования ущерба от конфликта на Украине будет находиться в Гааге, он может заработать в полном объеме в 2024 году, заявил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам саммита Совета Европы в Рейкьявике. По его словам, к механизму присоединились 43 страны. России следует составить реестр ущерба, нанесенного ей западными санкциями, а также последствиями спецоперации и подрыва "Северных потоков", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире телеканала Sky News, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, обсуждать этот вопрос можно будет после окончания конфликта в регионе. Президент ЮАР Сирил Рамафоса хочет приехать в Киев с мирными инициативами, сообщило издание "Украинская правда" в телеграм-канале со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова. Отмечается, что Владимир Зеленский приветствовал эту "мирную инициативу", он готов принять гостей и выслушать предложения.
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россия
киев
луганская народная республика
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Наталья Макарова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Корреспондент РИА Новости показывает обстановку в Артемовске, где бойцы группы "Вагнер" продолжают штурм
Корреспондент РИА Новости показывает обстановку в Артемовске, где бойцы группы "Вагнер" продолжают штурм
2023-05-17T23:09
true
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россия, киев, луганская народная республика, андрей марочко, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, техмаш, совет европы, су-25, ми-8 амтш, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Техмаш, Совет Европы, Су-25, Ми-8 АМТШ, Украина
Спецоперация, 17 мая: "Кинжал" уничтожил в Киеве РЛС и пять Patriot

Спецоперация, 17 мая: Кинжал в Киеве уничтожил РЛС и пять американских ЗРК Patriot

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в среду в министерстве обороны России.
"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая т .г. в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - сообщили в ведомстве.

Ход операции

Потери украинской армии за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили свыше 180 военнослужащих, на донецком направлении – 360 бойцов и 14 единиц техники, группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных, сообщили в МО РФ.
В МО РФ отметили, что за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, в ДНР российские военные отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки.
На купянском направлении артиллерия и авиация группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Ольшаны, Петропавловки и Масютовки в Харьковской области. Помимо этого, удалось пресечь действия шести групп украинских диверсантов возле Тимковки в Харьковской области, Розовки, Стельмаховки и Новоселовского в Луганской Народной Республике.
Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, цели удара достигнуты, назначенный объект удалось поразить, подчеркнули в ведомстве.
Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск погибли пять человек, ранены 23. По его словам, были повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка выросло до трех, еще два человека пострадали в Еленовке.
В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.
"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.

В мире

Механизм регистрирования ущерба от конфликта на Украине будет находиться в Гааге, он может заработать в полном объеме в 2024 году, заявил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам саммита Совета Европы в Рейкьявике. По его словам, к механизму присоединились 43 страны.
России следует составить реестр ущерба, нанесенного ей западными санкциями, а также последствиями спецоперации и подрыва "Северных потоков", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире телеканала Sky News, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, обсуждать этот вопрос можно будет после окончания конфликта в регионе.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса хочет приехать в Киев с мирными инициативами, сообщило издание "Украинская правда" в телеграм-канале со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова. Отмечается, что Владимир Зеленский приветствовал эту "мирную инициативу", он готов принять гостей и выслушать предложения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныТехмашСовет ЕвропыСу-25Ми-8 АМТШУкраина
 
 
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