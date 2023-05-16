https://ria.ru/20230516/slepakov-1872161066.html

Пользователи Сети ответили на желание Слепакова* оспорить статус иноагента

Пользователи Сети ответили на желание Слепакова* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 16.05.2023

Пользователи Сети ответили на желание Слепакова* оспорить статус иноагента

В Сети выступили против исключения юмориста Семена Слепакова* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутило обращение артиста в суд с требованием снять с него... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:15

2023-05-16T15:15

2023-05-16T15:15

шоубиз

семен слепаков

израиль

россия

иноагенты

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586224768_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_dbe32bf136eef68e54a8cf043254aac8.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В Сети выступили против исключения юмориста Семена Слепакова* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутило обращение артиста в суд с требованием снять с него статус. Другие предположили, что артисту не хватает денег за границей.Сам комик не отреагировал на слова соотечественников в свой адрес. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее. По данным СМИ, он переехал в Израиль. Затем юморист анонсировал свои концерты за границей. В январе он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца комика внесли в реестр физлиц-иноагентов. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230125/slepakov-1847382718.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

семен слепаков, израиль, россия, иноагенты, знаменитости