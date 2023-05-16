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Пользователи Сети ответили на желание Слепакова* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 16.05.2023
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Шоубиз
 
15:15 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/slepakov-1872161066.html
Пользователи Сети ответили на желание Слепакова* оспорить статус иноагента
Пользователи Сети ответили на желание Слепакова* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 16.05.2023
Пользователи Сети ответили на желание Слепакова* оспорить статус иноагента
В Сети выступили против исключения юмориста Семена Слепакова* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутило обращение артиста в суд с требованием снять с него... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:15
2023-05-16T15:15
шоубиз
семен слепаков
израиль
россия
иноагенты
знаменитости
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В Сети выступили против исключения юмориста Семена Слепакова* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутило обращение артиста в суд с требованием снять с него статус. Другие предположили, что артисту не хватает денег за границей.Сам комик не отреагировал на слова соотечественников в свой адрес. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее. По данным СМИ, он переехал в Израиль. Затем юморист анонсировал свои концерты за границей. В январе он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца комика внесли в реестр физлиц-иноагентов. *Признан Минюстом иноагентом
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семен слепаков, израиль, россия, иноагенты, знаменитости
Шоубиз, Семен Слепаков, Израиль, Россия, иноагенты, Знаменитости
Пользователи Сети ответили на желание Слепакова* оспорить статус иноагента

В Сети выступили против снятия с комика Семена Слепакова* статуса иноагента

© Masters Of Taste/YouTubeКадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой
Кадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой
© Masters Of Taste/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В Сети выступили против исключения юмориста Семена Слепакова* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутило обращение артиста в суд с требованием снять с него статус.
«
"Даже близко к границе не подпускать!", "Не снимать статус! Пусть дальше там радуются", "Отказать!", "Лишить гражданства и возможности вернуться!" – отреагировали пользователи Сети.
Другие предположили, что артисту не хватает денег за границей.
«
"Кушать хочется, да? На новой родине зарабатывайте. У предателей всегда незавидная участь!", "Надеются денежки вывести, вряд ли вернуться хотят", "У Слепакова мало зрителей. Деньги кончаются", "Предатели гребли деньги лопатой и привыкли жить на широкую ногу. А деньги имеют свойство заканчиваться", – высказались комментаторы.
Сам комик не отреагировал на слова соотечественников в свой адрес.
После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее. По данным СМИ, он переехал в Израиль.
Затем юморист анонсировал свои концерты за границей. В январе он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца комика внесли в реестр физлиц-иноагентов.
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ШоубизСемен СлепаковИзраильРоссияиноагентыЗнаменитости
 
 
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