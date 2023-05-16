https://ria.ru/20230516/retsessiya-1872033855.html

В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию

В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию - РИА Новости, 16.05.2023

В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию

Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T02:22

2023-05-16T02:22

2023-05-16T02:22

цены на нефть

россия

москва

европа

урсула фон дер ляйен

паоло джентилони

владимир путин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне.Однако он также отметил, что "риски слишком велики" для "ощущения комфорта", и призвал "сохранять бдительность". В отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ.Между тем,фон дер Ляйен пригрозила, что ЕС продолжит оказывать на Москву санкционное давление в том числе с помощью запрета на транзит товаров из Европы в Россию через третьи страны.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871896993.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, москва, европа, урсула фон дер ляйен, паоло джентилони, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия