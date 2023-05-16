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В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию - РИА Новости, 16.05.2023
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02:22 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/retsessiya-1872033855.html
В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию
В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию - РИА Новости, 16.05.2023
В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию
Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T02:22
2023-05-16T02:22
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урсула фон дер ляйен
паоло джентилони
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне.Однако он также отметил, что "риски слишком велики" для "ощущения комфорта", и призвал "сохранять бдительность". В отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ.Между тем,фон дер Ляйен пригрозила, что ЕС продолжит оказывать на Москву санкционное давление в том числе с помощью запрета на транзит товаров из Европы в Россию через третьи страны.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871896993.html
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цены на нефть, россия, москва, европа, урсула фон дер ляйен, паоло джентилони, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Россия, Москва, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Паоло Джентилони, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию

Еврокомиссия: ЕС избежал рецессии и продолжит санкционное давление на Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне.
«
"Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году", — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.
Однако он также отметил, что "риски слишком велики" для "ощущения комфорта", и призвал "сохранять бдительность".
В отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ.
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Между тем,фон дер Ляйен пригрозила, что ЕС продолжит оказывать на Москву санкционное давление в том числе с помощью запрета на транзит товаров из Европы в Россию через третьи страны.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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