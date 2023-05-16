В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию
Еврокомиссия: ЕС избежал рецессии и продолжит санкционное давление на Россию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне.
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"Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году", — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.
Однако он также отметил, что "риски слишком велики" для "ощущения комфорта", и призвал "сохранять бдительность".
В отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ.
Между тем,фон дер Ляйен пригрозила, что ЕС продолжит оказывать на Москву санкционное давление в том числе с помощью запрета на транзит товаров из Европы в Россию через третьи страны.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.