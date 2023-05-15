https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871860263.html

Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России

Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России - РИА Новости, 15.05.2023

Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России

Новые санкции Евросоюза против России усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию, а также ограничат экспорт таких... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:02

2023-05-15T14:02

2023-05-15T14:02

в мире

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию, а также ограничат экспорт таких товаров в некоторые третьи страны. В этой связи, по ее словам, ЕС выступает за дальнейшее ограничение транзита через РФ. "Также речь идет о третьих странах, которые покупают товары непосредственно у ЕС, а затем, предположительно, передают попадающие под санкции товары России. Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии четких доказательств, что речь идет об обходе санкций и поставках в Россию", - добавила она. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

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в мире, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии