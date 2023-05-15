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Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России - РИА Новости, 15.05.2023
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14:02 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871860263.html
Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России
Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России - РИА Новости, 15.05.2023
Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России
Новые санкции Евросоюза против России усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию, а также ограничат экспорт таких... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:02
2023-05-15T14:02
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию, а также ограничат экспорт таких товаров в некоторые третьи страны. В этой связи, по ее словам, ЕС выступает за дальнейшее ограничение транзита через РФ. "Также речь идет о третьих странах, которые покупают товары непосредственно у ЕС, а затем, предположительно, передают попадающие под санкции товары России. Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии четких доказательств, что речь идет об обходе санкций и поставках в Россию", - добавила она. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России
Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: новые санкции ЕС ограничат транзит через Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию, а также ограничат экспорт таких товаров в некоторые третьи страны.
«
"Мы наблюдали резкий рост торговли ЕС с некоторыми странами в последние месяцы, мы наблюдаем несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны", - указала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Санкции закончились. ЕС больше не знает, как насолить Москве
Вчера, 08:00
В этой связи, по ее словам, ЕС выступает за дальнейшее ограничение транзита через РФ.
"Также речь идет о третьих странах, которые покупают товары непосредственно у ЕС, а затем, предположительно, передают попадающие под санкции товары России. Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии четких доказательств, что речь идет об обходе санкций и поставках в Россию", - добавила она.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32
Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетовПосмотреть
 
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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