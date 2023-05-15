https://ria.ru/20230515/galkin-1871968985.html

В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента

В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 15.05.2023

В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента

Депутат Госдумы Виталий Милонов разметил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на желание юмориста Максима Галкина* оспорить статус иноагента в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:48

2023-05-15T18:48

2023-05-15T18:48

шоубиз

госдума рф

максим галкин

виталий милонов

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разметил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на желание юмориста Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде. По его мнению, юморист решил попробовать избавиться от статуса ради дохода. После начала спецоперации Максим Галкин* перебрался с семьей в Тель-Авив. Он позволял себе негативные высказывания в адрес российской власти и коллег на концертах за границей. В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Ранее Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием о снятии статуса. После этого россияне в Сети высказались против исключения артиста из списка иноагентов. Они также высказали мнение, что его не стоит пускать в страну.

https://ria.ru/20230515/galkin-1871915552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

госдума рф, максим галкин, виталий милонов, москва, тель-авив, новости шоу-бизнеса