В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента
Виталий Милонов назвал желание Максима Галкина* оспорить статус иноагента бессовестным
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости/Евгений ОдиноковВиталий Милонов / Максим Галкин*
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости/Евгений Одиноков
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разметил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на желание юмориста Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде.
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"Это абсолютная бессовестность! Поразительное отсутствие зачатков совести у человека. После всего того, что он себе позволил, он еще направляет иск о снятии статуса иноагента. Честно говоря, когда я прочитал новость, меня это даже не повеселило", – написал политик.
По его мнению, юморист решил попробовать избавиться от статуса ради дохода.
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"Эта наглая выходка на фоне полного отсутствия хоть какого-то раскаяния за оскорбительные и бессовестные высказывания — попытка позаботиться о том, чтобы не страдал доход. Им сейчас срочно нужно предпринимать шаги, связанные с реализацией активов. Максиму Галкину очень неудобно это делать, имея статус иноагента", – заключил Милонов.
После начала спецоперации Максим Галкин* перебрался с семьей в Тель-Авив. Он позволял себе негативные высказывания в адрес российской власти и коллег на концертах за границей. В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов.
Ранее Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием о снятии статуса. После этого россияне в Сети высказались против исключения артиста из списка иноагентов. Они также высказали мнение, что его не стоит пускать в страну.