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В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 15.05.2023
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Шоубиз
 
18:48 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/galkin-1871968985.html
В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента
В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 15.05.2023
В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента
Депутат Госдумы Виталий Милонов разметил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на желание юмориста Максима Галкина* оспорить статус иноагента в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:48
2023-05-15T18:48
шоубиз
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виталий милонов
москва
тель-авив
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разметил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на желание юмориста Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде. По его мнению, юморист решил попробовать избавиться от статуса ради дохода. После начала спецоперации Максим Галкин* перебрался с семьей в Тель-Авив. Он позволял себе негативные высказывания в адрес российской власти и коллег на концертах за границей. В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Ранее Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием о снятии статуса. После этого россияне в Сети высказались против исключения артиста из списка иноагентов. Они также высказали мнение, что его не стоит пускать в страну.
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госдума рф, максим галкин, виталий милонов, москва, тель-авив, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Госдума РФ, Максим Галкин, Виталий Милонов, Москва, Тель-Авив, Новости шоу-бизнеса
В Госдуме отреагировали на желание Галкина* оспорить статус иноагента

Виталий Милонов назвал желание Максима Галкина* оспорить статус иноагента бессовестным

© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости/Евгений ОдиноковВиталий Милонов / Максим Галкин*
Виталий Милонов / Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости/Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разметил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на желание юмориста Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде.
«
"Это абсолютная бессовестность! Поразительное отсутствие зачатков совести у человека. После всего того, что он себе позволил, он еще направляет иск о снятии статуса иноагента. Честно говоря, когда я прочитал новость, меня это даже не повеселило", – написал политик.
По его мнению, юморист решил попробовать избавиться от статуса ради дохода.
«

"Эта наглая выходка на фоне полного отсутствия хоть какого-то раскаяния за оскорбительные и бессовестные высказывания — попытка позаботиться о том, чтобы не страдал доход. Им сейчас срочно нужно предпринимать шаги, связанные с реализацией активов. Максиму Галкину очень неудобно это делать, имея статус иноагента", – заключил Милонов.

После начала спецоперации Максим Галкин* перебрался с семьей в Тель-Авив. Он позволял себе негативные высказывания в адрес российской власти и коллег на концертах за границей. В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов.
Ранее Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием о снятии статуса. После этого россияне в Сети высказались против исключения артиста из списка иноагентов. Они также высказали мнение, что его не стоит пускать в страну.
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ШоубизГосдума РФМаксим ГалкинВиталий МилоновМоскваТель-АвивНовости шоу-бизнеса
 
 
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