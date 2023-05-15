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Эрдоган все еще надеется на победу в первом туре - РИА Новости, 15.05.2023
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02:19 15.05.2023 (обновлено: 02:36 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/erdogan-1871724466.html
Эрдоган все еще надеется на победу в первом туре
Эрдоган все еще надеется на победу в первом туре - РИА Новости, 15.05.2023
Эрдоган все еще надеется на победу в первом туре
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в шанс победить в первом туре президентских выборов. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T02:19
2023-05-15T02:36
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в шанс победить в первом туре президентских выборов.Согласно данным по голосованию внутри страны, после обработки бюллетеней из 94% урн Эрдоган получает менее 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 44%, возникла вероятность второго тура выборов."Мы верим, что победим с результатом выше 50% в первом туре. Продолжают поступать данные с зарубежных участков", - заявил Эрдоган, выступая перед сторонниками в Анкаре.При этом он отметил, что пока не ясно, будет ли одержана победа в первом или втором туре.Эрдоган отметил, что его соперник отстает от него на 2,6 миллиона голосов, а в парламенте альянс правящей партии одерживает победу на парламентских выборах.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эрдоган все еще надеется на победу в первом туре

Эрдоган заявил, что все ещё надеется на победу на президентских выборах в первом туре

© Фото : Пресс-служба президента ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и члены избирательной комиссии во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и члены избирательной комиссии во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Пресс-служба президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и члены избирательной комиссии во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в шанс победить в первом туре президентских выборов.
Согласно данным по голосованию внутри страны, после обработки бюллетеней из 94% урн Эрдоган получает менее 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 44%, возникла вероятность второго тура выборов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Байден впервые прокомментировал выборы в Турции
Вчера, 01:47
"Мы верим, что победим с результатом выше 50% в первом туре. Продолжают поступать данные с зарубежных участков", - заявил Эрдоган, выступая перед сторонниками в Анкаре.
При этом он отметил, что пока не ясно, будет ли одержана победа в первом или втором туре.
Эрдоган отметил, что его соперник отстает от него на 2,6 миллиона голосов, а в парламенте альянс правящей партии одерживает победу на парламентских выборах.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
Выборы 13-го президента Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

Женщина с ребенком на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 10
© AFP 2023 / CAN EROK

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

Сотрудники избирательной комиссии готовят бюллетени на избирательном участке в Адане

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

Очередь возле избирательного участка в Стамбуле, где проходит голосование на всеобщих выборах

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 10
© AP Photo

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

Кемаль Кылычдароглу голосует на избирательном участке в Анкаре

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10
© AP Photo / Metin Yoksu

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

Женщина голосует на избирательном участке в Диярбакыре, Турция

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10
© AP Photo / Ali Unal

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Мужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

Женщина на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 10
© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

Мужчина на избирательном участке в Стамбуле

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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