https://ria.ru/20230515/erdogan-1871724466.html

Эрдоган все еще надеется на победу в первом туре

Эрдоган все еще надеется на победу в первом туре - РИА Новости, 15.05.2023

Эрдоган все еще надеется на победу в первом туре

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в шанс победить в первом туре президентских выборов. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:19

2023-05-15T02:19

2023-05-15T02:36

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в шанс победить в первом туре президентских выборов.Согласно данным по голосованию внутри страны, после обработки бюллетеней из 94% урн Эрдоган получает менее 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 44%, возникла вероятность второго тура выборов."Мы верим, что победим с результатом выше 50% в первом туре. Продолжают поступать данные с зарубежных участков", - заявил Эрдоган, выступая перед сторонниками в Анкаре.При этом он отметил, что пока не ясно, будет ли одержана победа в первом или втором туре.Эрдоган отметил, что его соперник отстает от него на 2,6 миллиона голосов, а в парламенте альянс правящей партии одерживает победу на парламентских выборах.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

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