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Выборы 13-го президента Турции - РИА Новости, 14.05.2023
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15:05 14.05.2023 (обновлено: 17:32 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871629321.html
Выборы 13-го президента Турции
Выборы 13-го президента Турции - РИА Новости, 14.05.2023
Выборы 13-го президента Турции
В Турции проходят выборы президента и состава парламента страны. Ключевые моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.05.2023
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фото
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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В Турции проходят выборы президента и состава парламента страны. Ключевые моменты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
Фото, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции

Выборы 13-го президента Турции

Читать ria.ru в
В Турции проходят выборы президента и состава парламента страны. Ключевые моменты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

Женщина с ребенком на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© AFP 2023 / CAN EROK

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

Сотрудники избирательной комиссии готовят бюллетени на избирательном участке в Адане

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

Очередь возле избирательного участка в Стамбуле, где проходит голосование на всеобщих выборах

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 10
© AP Photo

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

Кемаль Кылычдароглу голосует на избирательном участке в Анкаре

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10
© AP Photo / Metin Yoksu

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

Женщина голосует на избирательном участке в Диярбакыре, Турция

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10
© AP Photo / Ali Unal

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Мужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

Женщина на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

Мужчина на избирательном участке в Стамбуле

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10
 
ФотоТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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