https://ria.ru/20230515/erdogan-1871722058.html

Эрдоган вскоре обратится к избирателям, сообщают СМИ

Эрдоган вскоре обратится к избирателям, сообщают СМИ - РИА Новости, 15.05.2023

Эрдоган вскоре обратится к избирателям, сообщают СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T01:09

2023-05-15T01:09

2023-05-15T01:19

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

народный альянс

анкара (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871619135_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_47412888ea8f4a6ee9230e31256f8eb7.jpg

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk.По информации TRT Haber, после подсчета бюллетеней с 97,78 процента избирательных урн Эрдоган набирает 49,56 процента, его соперник Кемаль Кылычдароглу —44,72 процента. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, выборы перейдут во второй тур, который состоится 28 мая.Как сообщил корреспондент РИА Новости, у офиса правящей партии в Стамбуле проходит стихийный митинг сторонников Эрдогана. Они выкрикивают лозунги, поют песни и размахивают флагами Турции, а также скандируют лозунги в поддержку своего кандидата.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции обещал ночью. Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, народный альянс, анкара (провинция)