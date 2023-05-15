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Москалькова призвала создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов - РИА Новости, 15.05.2023
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13:58 15.05.2023 (обновлено: 14:15 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/alimenty-1871857875.html
Москалькова призвала создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов
Москалькова призвала создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова призвала создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:58
2023-05-15T14:15
общество
россия
татьяна москалькова
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного взыскания алиментов."Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда. Данная идея поддержана рядом экспертов. Вопрос нуждается в дополнительной проработке", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.По ее словам, в 2022 году на 26% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов на содержание ребенка."Большая часть обращений связана с непредоставлением должником сведений о своих реальных доходах. Во взаимодействии с ФССП России в 2022 году по таким жалобам проведено 46 проверок, приняты дополнительные меры по взысканию алиментов с должников в интересах 28 детей", - сообщила омбудсмен в докладе.Она также уточнила, что сумма взысканных алиментных платежей на детей в 2022 году составила 47,6 миллиарда рублей, что на 14,7 миллиарда больше показателей 2021 года, количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец 2021 года составляло 782,5 тысячи, на конец 2022 года - 771,2 тысячи.
https://ria.ru/20230131/alimenty-1848809630.html
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общество, россия, татьяна москалькова, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Москалькова призвала создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов

Москалькова предложила создать специальный фонд для эффективного взыскания алиментов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного взыскания алиментов.
"Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда. Данная идея поддержана рядом экспертов. Вопрос нуждается в дополнительной проработке", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
По ее словам, в 2022 году на 26% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов на содержание ребенка.
"Большая часть обращений связана с непредоставлением должником сведений о своих реальных доходах. Во взаимодействии с ФССП России в 2022 году по таким жалобам проведено 46 проверок, приняты дополнительные меры по взысканию алиментов с должников в интересах 28 детей", - сообщила омбудсмен в докладе.
Она также уточнила, что сумма взысканных алиментных платежей на детей в 2022 году составила 47,6 миллиарда рублей, что на 14,7 миллиарда больше показателей 2021 года, количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец 2021 года составляло 782,5 тысячи, на конец 2022 года - 771,2 тысячи.
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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