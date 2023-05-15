https://ria.ru/20230515/alimenty-1871857875.html

Москалькова призвала создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов

Москалькова призвала создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова призвала создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:58

2023-05-15T13:58

2023-05-15T14:15

общество

россия

татьяна москалькова

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного взыскания алиментов."Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда. Данная идея поддержана рядом экспертов. Вопрос нуждается в дополнительной проработке", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.По ее словам, в 2022 году на 26% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов на содержание ребенка."Большая часть обращений связана с непредоставлением должником сведений о своих реальных доходах. Во взаимодействии с ФССП России в 2022 году по таким жалобам проведено 46 проверок, приняты дополнительные меры по взысканию алиментов с должников в интересах 28 детей", - сообщила омбудсмен в докладе.Она также уточнила, что сумма взысканных алиментных платежей на детей в 2022 году составила 47,6 миллиарда рублей, что на 14,7 миллиарда больше показателей 2021 года, количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец 2021 года составляло 782,5 тысячи, на конец 2022 года - 771,2 тысячи.

https://ria.ru/20230131/alimenty-1848809630.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, татьяна москалькова, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)