https://ria.ru/20230514/vybory-1871713395.html

Эрдоган начал терять победу в первом туре

Эрдоган начал терять победу в первом туре - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган начал терять победу в первом туре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,76 процента голосов на выборах главы государства после обработки бюллетеней из 95,4 процента избирательных... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:10

2023-05-14T23:10

2023-05-14T23:50

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

народный альянс

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,76 процента голосов на выборах главы государства после обработки бюллетеней из 95,4 процента избирательных урн, передает гостелеканал TRT."За Эрдогана — 49,76 процента, за Кылычдароглу — 44,49 процента", — говорится в сообщении.Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, народный альянс, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции